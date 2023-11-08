"Німці ніколи не збивали нею ракети": бійці оцінили застосування Gepard на фронті (фото)

Снаряди Gepard через 5 секунд розриваються у повітрі, якщо не відбулося влучання у цілі. Це дає можливість аби вони не падали на цивільні будинки.

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Німецька самохідна установка Gepard успішно застосовується для протидії ракетам військ РФ, чого раніше не робити в Бундесвері. У Facebook Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького повідомили подробиці.

Олександр на псевдо "Бармен", оператор зенітної установки, зазначив, що Gepard оснащена радаром. За допомогою нього українські захисники й захоплюють ціль. У німців ця техніка працювала по коптерах та безпілотниках.

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"Вони жодного разу не збивали нею ракети. А ось ми зрозуміли, що вона ще й ракети може збивати", – пояснив він.

На рахунку Олександра та його побратимів же дві ракети та чотири знищені "шахеди". Важке та виснажливе чергування в будь-яку хвилину здатна перервати тривога. Згодом застосовується Gepard.

Військовий висловився й щодо принципів роботи. З його слів, командир екіпажу дивиться у перископ, натискає на педаль вогню й усі чітко бачать спалах від вибуху "шахеда" або ракети.

"Якщо ми не влучаємо у ціль, снаряди "Гепарду" через 5 секунд розриваються у повітрі", – пояснив він.

Нагадаємо, 2 жовтня в Офісі Президента натякнули на бажанні України отримати Gepard та Vampire. Використання комплексів Patriot, NASAMS, SAMP/T, IRIS-T для атаки ударних безпілотних апаратів типу Shahed може бути рентабельне, але, на думку Михайла Подоляка, це веде до відповідного зношування складських запасів союзників.