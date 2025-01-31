Модернізований Gepard стане стартом для спільних проєктів України з німецькою KNDS

Українська версія "зенітного танка" отримає вдосконалену РЛС і поліпшену систему стеження, повідомив гендиректор компанії KNDS Deutschland Ральф Кетцель.

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У рамках співпраці між українським оборонно-промисловим комплексом і європейським концерном KNDS Deutschland планується розробка української версії зенітної самохідки Gepard. Про це в інтерв'ю Defense Express повідомив генеральний директор німецької компанії Ральф Кетцель.

Ключовим напрямком проєкту стане модернізація РЛС і системи стеження, що дасть змогу підвищити бойові можливості установки. Як зазначив Кетцель, компанія вже має у своєму розпорядженні сучасну версію Gepard, але також має запаси старих машин, які можуть бути адаптовані під потреби України.

"Ми були б раді, якби в рамках цього партнерства ми могли б отримати українську версію з удосконаленим радаром, з удосконаленою системою стеження", — розповів гендиректор.

Чому обрали комплекс Gepard

В інтерв'ю було зазначено, що KNDS Deutschland розглядає Gepard як флагманський проєкт співпраці з українським ОПК. За словами Кетцеля, танки Leopard 2 і САУ PzH 2000, які вже перебувають на озброєнні України, мають менш складну систему управління вогнем, ніж у зенітній установці Gepard. При цьому обслуговування Leopard і PzH 2000 вже організовано в Україні спільно з Rheinmetall.

А ось у випадку з Gepard KNDS пропонує особливий формат взаємодії, передаючи Україні технології та документацію для локальної модернізації та обслуговування.

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Тим часом компанія-партнер, яка відповідатиме за проєкт в Україні, поки що не названа. Однак відомо, що процес відбору розпочався два роки тому під час Мюнхенської конференції з безпеки. Тоді KNDS шукала підприємство з компетенцією в галузі ППО, що стало ключовим критерієм вибору. І хоча процес узгодження зайняв більше часу, ніж очікувалося, перед остаточним рішенням представники європейської компанії провели переговори з військовим керівництвом та урядом України.

"Зараз ми повинні домовитися про те, як будемо взаємодіяти далі. Тому що ми хочемо постачати в Україну всю систему. І дійсно створити тут основний центр обслуговування Gepard, центру передового досвіду для цієї системи. Почути, що вони це підтримують. Це — ключовий момент", — підкреслив Кетцель.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник вважає, що Україна здатна розробити власний зенітно-ракетний комплекс, який впорається з російською ракетою "Ліщина".