РФ після провалу в Китаї привезла Су-57 в Індію: залишила глядачів без F-35 з F-16, — Defense Express

Індія ще 2018 року зі скандалом вийшла зі спільного з росіянами проєкту Су-57, проте росіяни все ж привезли його на авіашоу Aero India 2025.

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У РФ не полишають спроб продати винищувач Су-57 і привезли його на виставку озброєння та авіашоу Aero India 2025, яка запланована в місті Бангалор із 10 до 14 лютого. Уперше цей літак за межами РФ показали в Китаї, на Airshow China 2024, що проходив у листопаді в Чжухаї. Про це пише Defense Express.

У Китаї до літака вперше змогли підійти глядачі та детально зняти його з близької відстані, на опублікованих кадрах було видно низьку якість стикування елементів фюзеляжу і стулок, безліч різних кріпильних болтів та іншого.

Зараз Су-57 перебуває в Індії, і видається малоймовірним, що аналогічні відео до тих, що були опубліковані після авіашоу в КНР, з'являться раніше 10 лютого, коли стартує виставка. У тому разі, якщо у РФ знову не зможуть організувати навколо літака зону заборони доступу, зазначають автори публікації.

"Але своїм прибуттям на Aero India 2025 року росіяни точно залишили відвідувачів без демонстраційних польотів F-35 і F-16. Річ у тім, що на цій виставці ці американські літаки мали здійснювати демонстраційні польоти, але після того, як індуси допустили росіян, у Вашингтоні скасували свою програму", — зазначають автори, посилаючись на офіційний графік Demo Team F-35 і F-16, розміщений на сайті командування повітряними силами США.

Слід зазначити, що Індія одна з небагатьох країн, яка продовжує закуповувати російську зброю без побоювань санкцій з боку США, хоча і діє закон CAATSA, який повинен вводити санкції за військову співпрацю з РФ. Наприклад, буквально днями Індія закупила протикорабельний варіант ракети "Калібр" 3М54.

Але ймовірність того, що РФ зможе продати Індії Су-57, мінімальна. Ще 2007 року Індія почала спільні роботи з РФ з локалізації цієї машини. Але це супроводжувалося розбіжностями, стверджувалося, що нібито Су-57 — це взагалі не представник п'ятого покоління, офіційно вийшовши з проєкту 2018 року. Ба більше, у березні 2024 року Індія затвердила проєкт власного винищувача п'ятого покоління.

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