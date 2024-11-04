Российский истребитель Су-57 прилетел в Китай: какую цель преследует Москва (видео)

Хотя Россия позиционирует Су-57 как самолет пятого поколения, сами китайские специалисты до недавнего времени не включили его в список таких машин, выделив только собственный J-20 и американские F-22 и F-35.

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Впервые российский истребитель пятого поколения Су-57 примет участие в международной аэрокосмической выставке Airshow China 2024, которая пройдет в китайском Чжухае с 12 по 17 ноября. Самолет уже прибыл на место, вызвав значительный интерес у местных СМИ и широкой общественности. Об этом 4 ноября сообщили в Global Times.

Это первое зарубежное участие Су-57, не считая его испытаний в Сирии. Самолет предназначен для выполнения многоцелевых задач, включая борьбу с воздушными, наземными и надводными целями. Он способен сопровождать до 60 целей и одновременно атаковать до 16 из них.

Стремления Москвы

Однако специалисты Defense Express отмечают, что, несмотря на заявленный статус самолета пятого поколения, технические характеристики и использование ракет Х-59, которые не помещаются во внутренние отсеки, ставят под сомнение его полное соответствие данному поколению.

Кроме того, сами китайские обозреватели китайского портала Global Times еще в 2020 году не включили Су-57 в список истребителей пятого поколения, выделяя только собственный J-20 и американские F-22 и F-35. С тех пор Китай значительно продвинулся, представив в 2021 году обновленный J-20A с двигателями WS-10C Taihang, которые полностью заменили российские аналоги.

Тем не менее, прибытие Су-57 в Китай может означать стремление России укрепить оборонное сотрудничество и продемонстрировать готовность поставлять передовые образцы техники.

Несмотря на публичные заявления Китая о непричастности к военно-техническому сотрудничеству с РФ, факты говорят об обратном. В 2023 году сообщалось о китайской помощи в производстве российского оружия, включая комплектующие для Ми-17, Су-35 и элементов для РЛС С-400.

"Очевидно, что это сотрудничество только расширяется, а из недавних примеров стоит вспомнить, как западные СМИ недавно сообщали, что РФ изготовила и протестировала в Китае ударный дальнобойный дрон "Гарпия-3", — подытожили в Defense Express.

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Ранее сообщалось, что производство новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57 сталкивается с серьезными трудностями. Причиной этому стали западные санкции, необходимость импортозамещения, а также увеличение стоимости и сложность поставок высокотехнологичных компонентов.