С американским оружием или без него. Как Украине обеспечить потребности ВСУ

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Украинский военно-промышленный сектор стремительно развивается и закрывает потребности армии во многих сегментах вооружений. Временная остановка поставок американского оружия была для нас очередным сигналом о том, чтобы следует сделать все необходимое для дальнейшего развития украинских компаний ВПК и увеличения нашего производственного потенциала. От мин и снарядов до ракет — все это должна производить Украина.

Соединенные Штаты Америки 4 марта временно остановили для Украины военную помощь и предоставление данных разведки. Это была пауза, а не полная остановка поставок оружия из США. И уже 11 марта по итогам встречи делегаций Украины и США в Саудовской Аравии стало известно, что Соединенные Штаты немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

Однако даже временная остановка спровоцировала в обществе по меньшей мере недоумение, а ряд экспертов высказали предостережения относительно будущего украинской обороны. Ведь в случае полной остановки военной помощи со стороны США Украина может потерять до 30% вооружения, необходимого на фронте здесь и сейчас.

Американское оружие: что получала Украина и какие позиции являются критически необходимыми

Сейчас около 40% вооружения ВСУ составляет техника и оружие украинского производства (включая довоенные запасы), 30% — это поставки вооружения из стран Европы. Что касается исключительно поставок вооружения из США, то в разное время его доля составляла 10–30%. К тому же еще в прошлом году предполагалось, что в 2025-м доля украинской техники и боеприпасов в арсенале ВСУ вырастет до 50%.

Из США Украина получила много боеприпасов различных калибров, а также минометные мины, разнообразную бронетехнику — танки Abrams и БМП Bradley, автотехнику, системы HIMARS, гаубицы М-777, батареи ЗРК Patriot. Наиболее критичными для нас в ситуации остановки поставок от одного из ключевых партнеров — США — является потеря новых систем ПВО и ракет к ним. Конечно, в первую очередь речь идет о Patriot. Также Украина получала от США системы HIMARS и боеприпасы к этим системам. Кроме того, из Соединенных Штатов поставлялись управляемые ракеты для вертолетов, авиабомбы JDAM, противорадиолокационные ракеты HARM.

Все это — необходимые для обороны страны виды вооружения, некоторые из них достаточно сложно заменить аналогами, например, европейского производства. Однако остается вариант закупки необходимых систем и боеприпасов странами ЕС с последующим реэкспортом в Украину. Хорошая новость о возвращении помощи США вселяет надежду и означает, что катастрофы не произошло. Работа продолжается — наши дипломаты постоянно на связи с партнерами. Ожидаем скорейшего поступления в Украину вооружений, которые сейчас уже на пути к нам — на территории ЕС.

Тем временем страны ЕС уже сообщили о срочном увеличении пакетов военной помощи. Например, в Германии готовят пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро, о чем недавно заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Недавно в Украину из Германии и именно от Германии уже доставили три ПТРК Patriot и шесть зенитно-ракетных комплексов IRiS-T SLM и SLS, и вскоре ожидаем три системы IRIS-T, SLS и три системы IRIS-T SLM. Конечно, другие страны-партнеры тоже активно приобщаются к срочной помощи Украине, которая продолжает вести ожесточенную борьбу с российской агрессией.

Немецкие IRIS-T на службе в Украине

Собственное оружие: как заменить американские вооружения

Украинский военно-промышленный комплекс активно развивается, и мы уже способны поставлять 40% вооружений через внутреннее производство, постепенно увеличивая долю именно украинских боеприпасов, техники и систем в общем объеме необходимого на фронте вооружения.

Сегодня украинские предприятия ВПК полностью покрывают потребности армии в таких сегментах, как fpv-дроны и боеприпасы к ним, водные дроны, бронеавтомобили, минометы, артиллерийские системы. В Украине активно развивается собственное производство боеприпасов. Да, у нас пока нет собственных альтернатив HIMARS и Patriot, но при содействии европейских партнеров мы все же должны получить много важного вооружения, в том числе ПВО и ракет к противовоздушным системам.

Фактически несколько дней назад Министерство обороны Украины подписало меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией "Diehl Defence", которая производит зенитные ракетные комплексы ПВО и ПРО IRIS-T. Документ предусматривает увеличение поставок ракет и систем противовоздушной обороны втрое, а также открывает путь к крупным индустриальным проектам, которые усилят украинскую ПВО. Также мы ожидаем, что усилить нашу противовоздушную оборону смогут итальянские системы Samp-T.

Украинские предприятия уже производят и 155-миллиметровые снаряды, которые ранее поставлялись из США. Однако в этом году есть высокие шансы, и об этом уже говорили в правительстве, что мы сможем нарастить и их производство, и производство артиллерийских систем и других снарядов, чтобы максимально закрыть потребности на фронте. Украинские компании производят минометные мины и артиллерийские снаряды, гаубицы, бронированные машины, БПЛА, системы радиоэлектронной борьбы, роботизированные комплексы, морские дроны. Наши уже довольно известные САУ "Богдана", РСЗО "Ольха-М", ЗРК "Кильчень", ракета-дрон "Паляница" — это лишь часть того потенциала, которым обладает отечественный ВПК.

Украинские производства БПЛА производят уже больше, чем может "переварить" государственный заказ для оборонных нужд. В этом году компании запланировали выйти на 5 млн FPV-дронов, и я надеюсь, что при помощи своевременных решений со стороны государства эти планы будут реализованы.

Важно, что в Украине начали появляться совместные проекты с известными мировыми производителями. К примеру, в 2023 году было зарегистрировано совместное предприятие "Укроборонпрома" и "Rheinmetall", и сейчас уже работает цех для ремонта бронетехники, а завод по производству боеприпасов "Rheinmetall" начнет работу в Украине в 2026 году. Украинские компании уже имеют подписанные договоренности о совместном производстве с такими известными компаниями, как "Thales", "Hexadron", "Amentum Services" и дочерними компаниями "Colt CZ". Есть информация, что производитель боевых машин M2/M3 Bradley — компания "BAE Systems" может запустить полноценное производство в Украине. Все эти важные инициативы в случае реализации должны гарантированно усилить нашу оборонную промышленность.

Инвестиции, поддержка, развитие: как можно помочь украинскому ВПК уже сейчас

Есть много вопросов, как именно повысить производственный потенциал ВПК. Нужно помочь предприятиям найти надежных инвесторов в странах-партнерах, обеспечить прозрачные и простые процедуры создания совместных предприятий. Стоит подойти с удачными решениями и к открытию экспорта украинского оружия. Также нужна активная работа с банками и стабильное финансирование льготной кредитной программы. Должны ввести долгосрочные контракты с производителями ВПК, обеспечивая их стабильное финансирование. А еще — сотрудничать со странами-партнерами над привлечением прибыли от замороженных российских активов, которые можно было бы инвестировать в усиление нашего ВПК.

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