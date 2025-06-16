Производители БПЛА покидают Украину: три главных шага, которые должно срочно сделать государство

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Украинская оборонная промышленность имеет возможность выпускать 10 млн БПЛА ежегодно. Однако иметь возможность и обеспечивать выпуск — не тождественные понятия. Государству нужно поддерживать дроновую индустрию и минимизировать факторы риска, мешающие украинским предприятиям нарастить объемы производства дронов.

Усиление украинского ВПК — это прежде всего внимание к проблемам производителей и государственные решения, которые будут способствовать их решению как можно быстрее. По данным министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, в 2024 году в Украине собрали 2,2 млн FPV-дронов. А в 2025-м отечественные производители еще больше нарастили объемы. В целом предприятия могут производить 10 млн FPV-дронов ежегодно — производством БПЛА в Украине занимаются более 500 компаний, из которых около 150 собирают именно FPV. Фактически Украина во время полномасштабной войны стала производителем номер один в мире по производственной способности именно дроновой отрасли.

Перечислю лишь несколько главных вопросов, которые беспокоят производителей и сдерживают развитие объемов производства БПЛА.

Еще в прошлом году производители отмечали, что задумываются над релокацией или уже начинают релокацию в европейские страны, в частности в Польшу и Чехию, а также в США. Главная причина — недостаток финансирования, ведь государство не в состоянии предложить всем компаниям полноценное контрактирование объемов, к тому же отсутствуют необходимые производителям длительные контракты с Минобороны. Недостаточная прибыльность бизнеса и отсутствие государственного оборонного заказа — проблема для около 40 % компаний дроновой индустрии. Поэтому развитие отрасли без регулярного притока финансирования — абсолютно невозможно, а экспорт, который мог бы предоставить деньги для оборотного капитала предприятий, закрыт.

Еще один стимул для предприятий перемещать производства за границу — трудности с бронированием сотрудников. Особенно остро этот вопрос стоит перед производителями деталей для комплектации к БПЛА — компаний, которые не имеют прямых контрактов с государством, но работа которых критически важна для функционирования дроновой отрасли в целом.

Проблемой, на которую указывают предприятия, является и давление со стороны государства — неудобное и тяжелое налогообложение в частности, а также коррупционная, бюрократическая составляющие. Но и это еще не все — более 30 % производителей сообщали в прошлом году о давлении со стороны силовых структур.

Это все в комплексе, конечно, заставляет предприятия выбирать лучший для них путь — путь релокации в другую страну, где отсутствуют военные риски для производства, где есть возможности экспортировать продукцию в разные страны мира, где реалистично масштабирование бизнеса.

Нужна стратегия: какие шаги помогут отечественной дроновой индустрии и при чем здесь государство

Сейчас, когда отечественный ВПК имеет все большее значение для обороноспособности Украины и, конечно, для ее экономики, государство должно строить системные отношения с оборонными предприятиями, всячески способствуя их развитию.

Для дроновой индустрии прежде всего должна быть создана отдельная стратегия с детальными данными об участниках рынка и глубоким анализом всех потенциальных и реальных угроз развития этого направления. Главной задачей вижу обеспечение производителей БПЛА постоянным финансированием — как через государственные заказы, так и через доступное кредитование с компенсацией ставки по займам. Поступление финансов позволит предприятиям эффективно планировать свои объемы, инвестировать в новое оборудование, вкладывать средства в разработку инноваций, в частности новейших моделей с использованием возможностей ИИ. Государство должно провести реформу контрактной системы, гарантируя производителям дронов стабильность финансовых потоков. Именно система длительных контрактов с государством позволит производителям дронов инвестировать, таким образом масштабируя производства. Известно, что треть дронов ВСУ передают волонтеры, еще 30% БПЛА закупают самостоятельно подразделения, остальные 30% — это поступление дронов в рамках государственных контрактов. Если Украина стремится выиграть многолетнюю войну на истощение, которую ведет Россия, то доля государства в поставках ВСУ должна быть не ниже 60 %. Именно государство должно стать лидером и основным поставщиком БПЛА на фронт.

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Системный подход к инновациям — это отдельное направление, требующее внимания. Да, в Украине уже есть опыт создания инновационных технологий, а также успешного применения их на поле боя. Но как много действительно новых разработок профинансировано государством? Может ли на грант от государства претендовать маленькая компания? Считаю, если в государственном бюджете не предусмотрены средства на финансирование разработок, то стоит обращаться к странам-партнерам и начинать совместные проекты софинансирования специальных конструкторских бюро. Нам нужны не просто 10 млн БПЛА в год, а такие БПЛА, которые способны решать важные и сложные задачи на линии фронта и на территории страны-агрессора.

Роль государства вижу и в стимулировании развития научно-технического потенциала. Все большее значение в производстве БПЛА играет наукоемкая составляющая. Потому что технологии меняются очень быстро, производителям часто приходится совершенствовать модели БПЛА, например, разрабатывать новые модели FPV-дронов, которыми управляют и передают видеосигнал через оптоволоконный кабель, а не просто радиосигнал. Для кропотливой работы над инновационным усовершенствованием моделей необходимы и финансовые вливания, и организационные усилия, которые будут направлены на создание новейших научных разработок в сфере производства БПЛА.

Будет способствовать развитию дроновой индустрии и международное сотрудничество. В этом государство действительно имеет опыт, и поэтому должно продолжать коммуницировать прежде всего с европейскими странами по совместным программам именно в направлении дронов. Такие проекты позволят получить и финансирование, и опыт, и доступ к современным технологиям, которые уже есть в ЕС. И говоря о международных проектах, мы также говорим о цели — укрепление конкурентоспособности нашей продукции на мировом рынке. Очень хорошо, что международные проекты уже появляются, и недавно министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что французская компания в сотрудничестве с оборонным предприятием запустит производство беспилотников в Украине. Надеюсь, этот проект станет одним из нескольких сотен важных примеров успешного сотрудничества Украины и ЕС в оборонном направлении.

Не забывайте и о важнейшем решении, которое способно стимулировать приток миллионов долларов в дроновую индустрию, — это частичный экспорт. Недостаток финансирования, особенно в условиях ограниченного государственного бюджета, негативно влияет на отрасль, сдерживая новые разработки и ограничивая выпуск продукции. Но после открытия частичного экспорта большинство предприятий получит "новое дыхание" благодаря финансированию заказов, дополнительно это будет стимулировать и экономику Украины, влияя на рост валютной выручки.

Среди важных решений, в которых нуждаются наши производители дронов и которые может реализовать государство, вижу и преодоление бюрократии и коррупции, а для этого нужно продолжать цифровизацию, упрощение процедур, отмену лишних разрешений и справок. Унификация технических требований к БПЛА, например, поспособствует закреплению единых стандартов оценки продукции компаний и упрощению процедуры государственных закупок. Кроме того, уже после завершения войны нужны прозрачные и открытые тендеры и привлечение профессиональных экспертов к оценке предложений производителей. Оборонные заказы — это миллиарды, и там не должно быть "теневых" схем и злоупотреблений, и это точно в пределах влияния государственных учреждений. Однако пока проводить полностью прозрачные тендеры опасно, учитывая риски новых атак на предприятия ВПК, которые будут подавать заявки на участие. Поэтому нужно дождаться завершения военного положения. Но это не означает, что коррупционные сделки должны продолжаться, считаю, что государственные правоохранительные и антикоррупционные органы должны тщательно работать с любым, даже минимальным нарушением.

БПЛА уже сейчас является не только важной составляющей современной войны, но и той перспективой, где Украина способна и должна зарекомендовать себя как качественного и профессионального участника мирового рынка ВПК. Дроны могут использоваться и вскоре будут использоваться в большинстве экономических направлений, не только в военных операциях, но и для решения задач в промышленности, секторе добычи полезных ископаемых, в логистике, агропроизводстве, на строительстве. Будущие инновации в дроновой индустрии могут быть связаны с беспилотниками с искусственным интеллектом, что должно повлиять и на военные операции, и на различные сферы гражданской жизни. Конкурировать в сфере технологий нам нужно уже сейчас. И для этого следует поддержать нашу дроновую отрасль, которая имеет невероятный потенциал развития и возможность получить статус серьезного игрока на мировом рынке продукции оборонного значения.

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