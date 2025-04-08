Россияне прорывались к Басовке: в ГПСУ рассказали, кто контролирует населенный пункт (видео)

Попытки российских оккупантов пересечь границу Украины и закрепиться в районе села Басовка Сумской области были неудачными благодаря слаженным действиям Сил обороны Украины. Сейчас населенный пункт полностью под контролем ВСУ.

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Об этом в эфире телеканала "Киев24" сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Андрей Демченко рассказал о ситуации на Сумщине

"Враг не прекращает свою дезинформационную кампанию и продолжает попытки проникнуть на нашу территорию. Тактика врага остается неизменной — это малые штурмовые группы, которые пытаются перейти границу. Иногда мы замечаем такие группы, которые используют квадроциклы для прорыва", — отметил Демченко.

Басовка под полным контролем ВСУ

По его словам, российские военные пытаются с такими транспортными средствами проникнуть глубже на территорию Украины.

"Это касается также направления к Басовке, где враг пытается накапливать силы, закрепляться и ожидать подкрепления для дальнейших атак. Однако Басовка находится под полным контролем Сил обороны Украины", — добавил он.

Защитники Украины уверенно удерживают позиции не только на этом направлении, но и на других участках, где враг пытается прорваться.

"Наши бойцы из подразделений Госпогранслужбы и Вооруженных Сил Украины эффективно уничтожают противника — как группы, которые пытаются перейти границу, так и тех, которые приближаются к линии границы", — подчеркнул Демченко.

Он также отметил, что не исключает попытки противника расширить зону боевых действий по всей линии границы в пределах Сумской области.

"Это более 530 километров. Мы должны быть готовы противодействовать вражеским штурмовым и диверсионно-разведывательным группам, а также более мощным силам, если враг решит их применить. Каждая составляющая Сил обороны Украины имеет свою полосу обороны и укрепляет позиции, чтобы обеспечить эффективное сдерживающее сопротивление на всех участках", — отметил спикер Госпогранслужбы.

Напомним, что российские военные продолжают давление на границе Сумской области — враг пытается прорваться через штурмовые группы в районах населенных пунктов Басовка и Новенькое. Фокус выяснил, что именно происходит на границе и есть ли угроза углубления вражеских сил.

Также 7 апреля российские оккупанты заявили о захвате села Басовка в Юнаковской общине Сумской области, которое находится рядом с границей Курской области.