Росіяни проривалися до Басівки: у ДПСУ розповіли, хто контролює населений пункт (відео)

Спроби російських окупантів перетнути кордон України та закріпитися в районі села Басівка Сумської області були невдалими завдяки злагодженим діям Сил оборони України. Наразі населений пункт повністю під контролем ЗСУ.

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Про це в ефірі телеканалу "Київ24" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Андрій Демченко розповів про ситуацію на Сумщині

"Ворог не припиняє свою дезінформаційну кампанію та продовжує спроби проникнути на нашу територію. Тактика ворога залишається незмінною — це малі штурмові групи, які намагаються перейти кордон. Іноді ми помічаємо такі групи, які використовують квадроцикли для прориву", — зазначив Демченко.

Басівка під повним контролем ЗСУ

За його словами, російські військові намагаються з такими транспортними засобами проникнути глибше на територію України.

"Це стосується також напрямку до Басівки, де ворог намагається накопичувати сили, закріплюватися і очікувати підкріплення для подальших атак. Проте Басівка перебуває під повним контролем Сил оборони України", — додав він.

Захисники України впевнено утримують позиції не лише на цьому напрямку, а й на інших ділянках, де ворог намагається прорватися.

"Наші бійці з підрозділів Держприкордонслужби та Збройних Сил України ефективно знищують противника — як групи, що намагаються перейти кордон, так і тих, які наближаються до лінії кордону", — підкреслив Демченко.

Він також зазначив, що не виключає спроби противника розширити зону бойових дій по всій лінії кордону в межах Сумської області.

"Це понад 530 кілометрів. Ми повинні бути готові протидіяти ворожим штурмовим і диверсійно-розвідувальним групам, а також більш потужним силам, якщо ворог вирішить їх застосувати. Кожна складова Сил оборони України має свою смугу оборони і укріплює позиції, щоб забезпечити ефективний стримуючий опір на всіх ділянках", — зазначив речник Держприкордонслужби.

Нагадаємо, що російські військові продовжують тиск на кордоні Сумської області — ворог намагається прорватися через штурмові групи в районах населених пунктів Басівка та Новеньке. Фокус з'ясував, що саме відбувається на кордоні та чи є загроза заглиблення ворожих сил.

Також 7 квітня російські окупанти заявили про захоплення села Басівка в Юнаківській громаді Сумської області, яке знаходиться поруч з кордоном Курської області.