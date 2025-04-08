Росіяни проривалися до Басівки: у ДПСУ розповіли, хто контролює населений пункт (відео)
Спроби російських окупантів перетнути кордон України та закріпитися в районі села Басівка Сумської області були невдалими завдяки злагодженим діям Сил оборони України. Наразі населений пункт повністю під контролем ЗСУ.
Про це в ефірі телеканалу "Київ24" повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Ворог не припиняє свою дезінформаційну кампанію та продовжує спроби проникнути на нашу територію. Тактика ворога залишається незмінною — це малі штурмові групи, які намагаються перейти кордон. Іноді ми помічаємо такі групи, які використовують квадроцикли для прориву", — зазначив Демченко.
Басівка під повним контролем ЗСУ
За його словами, російські військові намагаються з такими транспортними засобами проникнути глибше на територію України.
"Це стосується також напрямку до Басівки, де ворог намагається накопичувати сили, закріплюватися і очікувати підкріплення для подальших атак. Проте Басівка перебуває під повним контролем Сил оборони України", — додав він.
Захисники України впевнено утримують позиції не лише на цьому напрямку, а й на інших ділянках, де ворог намагається прорватися.
"Наші бійці з підрозділів Держприкордонслужби та Збройних Сил України ефективно знищують противника — як групи, що намагаються перейти кордон, так і тих, які наближаються до лінії кордону", — підкреслив Демченко.
Він також зазначив, що не виключає спроби противника розширити зону бойових дій по всій лінії кордону в межах Сумської області.
"Це понад 530 кілометрів. Ми повинні бути готові протидіяти ворожим штурмовим і диверсійно-розвідувальним групам, а також більш потужним силам, якщо ворог вирішить їх застосувати. Кожна складова Сил оборони України має свою смугу оборони і укріплює позиції, щоб забезпечити ефективний стримуючий опір на всіх ділянках", — зазначив речник Держприкордонслужби.
Нагадаємо, що російські військові продовжують тиск на кордоні Сумської області — ворог намагається прорватися через штурмові групи в районах населених пунктів Басівка та Новеньке. Фокус з'ясував, що саме відбувається на кордоні та чи є загроза заглиблення ворожих сил.
Також 7 квітня російські окупанти заявили про захоплення села Басівка в Юнаківській громаді Сумської області, яке знаходиться поруч з кордоном Курської області.