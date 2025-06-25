Россия выживает людей из Константиновки: город на грани гуманитарной катастрофы, — ОВА

Руководитель обладминистрации Вадим Филашкин заявил, что россияне ведут Константиновку в Донецкой области к гуманитарной катастрофе. Пока вражеские войска остаются на расстоянии 8 километров от окраин, местных пытаются полностью лишить воды, электричества и газа.

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Почти половина Константиновки в результате обстрелов ВС РФ уже погрузилась в темноту. Кроме того, как передал начальник Донецкой областной военной администрации 25 июня, 1,9 тысячи домов в районе Сауриновка остались без газа. Восстановить поставки — невозможно.

Воду жителям города подают один раз в сутки — с 17:00 до 20:00, и это покрывает лишь 20-25% от потребности. Движение городских автобусов отменили из-за ударов БПЛА, а пригородный маршрут до города Дружковка ограничили.

В Константиновке установили 7 резервуаров и 11 емкостей для воды. Также работают 12 скважин, 6 из них — с очисткой. В городе развернули 5 пунктов несокрушимости, ожидается открытие еще двух.

ВС РФ наступают на Константиновку в Донецкой области Фото: DeepState

"Несмотря на все, в городе работают медики, коммунальщики, полиция, власть. Но враг системно разрушает критическую инфраструктуру", — заявил Филашкин.

Он подчеркнул, что эвакуация из Константиновки — это не выбор, а "вопрос жизни".

Военные показали, как выглядит Константиновка в июне 2025 года Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила Военные показали, как выглядит Константиновка в июне 2025 года Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

Как свидетельствуют данные DeepState, до города остается примерно 8 километров с ближайшей точки, до которой дошли ВС РФ.

ВС РФ приблизились к Константиновке на расстояние в 8 километров Фото: DeepState

Напомним, в ВВС сообщали, что Константиновка может стать главной мишенью нового этапа наступления ВС РФ в Донецкой области этим летом. До полномасштабной войны в городе проживало около 70 тысяч человек, угроза для него возросла в разы после продвижения врага в районе Бахмута и Часового Яра.

Офицер штаба 5-й штурмовой бригады Алексей Тарасенко рассказывал, что для продвижения в районе Константиновки враг применяет традиционную тактику — штурмы малыми группами при поддержке дронов и артиллерии.