Построены новые цеха и увеличен штат: РФ смогла нарастить производство ракет "Искандер" благодаря Китаю

России удалось нарастить производство ракет "Искандер" несмотря на санкции благодаря посредникам, которые закупают все необходимое за рубежом. Ключевую роль в этом сыграл импорт оборудования из Беларуси, Китая и Тайваня.

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В прошлом году РФ изготовила втрое больше "Искандеров", чем это было сделано в 2023 году. Об этом говорится в расследовании издания Kyiv Independent.

Пока Россия ведет полномасштабную войну против Украины, один из ее важнейших ракетных заводов незаметно расширяется, обходя международные санкции. Речь идет об Уоткинском заводе, — стратегическом государственном объекте, который обслуживает ядерные силы России.

Предприятие наняло тысячи новых работников, возвело новые здания и установило современное оборудование для увеличения производства ракет, которые используются для ударов по территории Украины.

Завод производит межконтинентальные ракеты. Среди них "Ярс" и "Булава", которые "достают" д США и вероятно, "Орешник", который, как пишут российские пропагандисты, способен поразить любую точку Европы.

По данным украинской военной разведки, Россия не просто заменяет ракеты, потерянные в нынешней войне с Украиной, но и накапливает запасы для длительного конфликта.

Расширение предприятия происходит несмотря на масштабные международные санкции против завода и российской ракетной промышленности. Журналисты установили, что на завод с 2023 года начало поступать новое оборудование. Поставки осуществляли малоизвестные частные компании из РФ, такие как "Уральская станочная компания" или "Каурус Альянс".

Компании из Китая, Тайваня и Беларуси поставляли стратегическому российскому ракетному заводу критически важное производственное оборудование через частных российских посредников. Эти поставки в конечном итоге укрепили один из самых опасных военных производственных объектов России

Основным источником импорта стал Китай — из десяти идентифицированных контрактов восемь приходятся именно на материковую часть КНР. Отдельные поставки поступали из Тайваня и Беларуси.

Спутниковые снимки показывают новое здание, возведенное на Уоткинском ракетном заводе в 2024 году. (Planet Labs PBC)

Издание Kyiv Independent не смогло выяснить точное количество межконтинентальных ракет, которые сейчас производятся на заводе. Однако журналисты обнаружили, что Россия инвестировала в этот арсенал производства межконтинентальных ракет.

Согласно ему, через месяц после начала полномасштабной войны против Украины, 31 марта 2022 года — примерно во время первого поражения России под Киевом — Министерство обороны России заказало Уоткинскому заводу производство деталей для межконтинентальных ракет "Булава" на сумму более 13 миллионов долларов. Завод должен был выполнить контракт с 2022 по 2024 год.

Фотографии нового цеха Уоткинского ракетного завода, построенного в 2024 году, и спутниковые снимки, показывающие его местонахождение

Одновременно производитель ракет начал набирать персонал, наняв дополнительно 2500 сотрудников в течение первых 2,5 лет полномасштабной войны России. Сейчас общее количество работников превышает 12 000.

Поиск работников продолжается. По состоянию на май 2025 года на заводе было более 100 вакансий, среди которых операторы станков с ЧПУ, инженеры, электромеханики, фрезеровщики и токари, слесари и другие работники.

Напомним, что Иран не сможет поставлять ракеты в Россию в ближайшее время. РФ придется производить собственные ракеты внутри страны или полагаться на Северную Корею по поставкам.