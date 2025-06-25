Война Ирана против Израиля может сократить поставки России баллистических ракет, — СМИ

Западные чиновники считают, что Тегеран хочет накопить собственные запасы, а не отправлять их за границу, как он делал до сих пор.

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Война Ирана с Израилем может уменьшить поставки ракет в Россию. Из-за этого ей придется производить собственные ракеты внутри страны или полагаться на Северную Корею по поставкам. Об этом пишет издание The Telegraph.

Журналисты пообщались с несколькими западными чиновниками и те сообщили, что Тегеран, вероятно, захочет накопить собственные запасы, а не передать их за границу, как ранее обещали Москве.

"Недавние военные действия, которые мы наблюдаем между Израилем и Ираном, безусловно, негативно повлияют на будущие пожертвования Ираном, в частности ракет", — сказал неназванный высокопоставленный чиновник НАТО.

Он считает, что России придется производить собственные ракеты внутри страны или полагаться на Северную Корею в отношении поставок.

Также чиновник НАТО считает, что в ближайшее время можно будет увидеть уменьшение поддержки Ираном собственного производства Россией ударных беспилотников иранского производства.

Чиновник НАТО заявил, что Москва, вероятно, использует уничтожение Израилем систем противовоздушной обороны Ирана "спонтанно", чтобы продать версии своих батарей зенитно-ракетных комплексов С-400.

Напомним, что известный провидец Атос Саломе из Бразилии предостерег, что прекращение огня на Ближнем Востоке не является концом военных действий. И сообщил, что в конфликт кроме Израиля и США будет также втянута Великобритания.

Также сообщается, что парламент Ирана проголосовал за закрытие Ормузского пролива после бомбардировок США. Окончательное решение должен принять Высший совет национальной безопасности Ирана.