Війна Ірану проти Ізраїлю може скоротити постачання Росії балістичних ракет, — ЗМІ

Західні чиновники вважають, що Тегеран хоче накопичити власні запаси, а не відправляти їх за кордон, як він робив досі.

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Війна Ірану з Ізраїлем може зменшити постачання ракет до Росії. Через це їй доведеться виробляти власні ракети всередині країни або покладатися на Північну Корею щодо поставок. Про це пише видання The Telegraph.

Журналісти поспілкувалися з кількома західними чиновниками і ті повідомили, що Тегеран, ймовірно, захоче накопичити власні запаси, а не передати їх за кордон, як раніше обіцяли Москві.

"Нещодавні воєнні дії, які ми спостерігаємо між Ізраїлем та Іраном, безумовно, негативно вплинуть на майбутні пожертвування Іраном, зокрема ракет", — сказав неназваний високопоставлений чиновник НАТО.

Він вважає, що Росії доведеться виробляти власні ракети всередині країни або покладатися на Північну Корею щодо поставок.

Також чиновник НАТО вважає, що найближчим часом можна буде побачити зменшення підтримки Іраном власного виробництва Росією ударних безпілотників іранського виробництва.

Посадовець НАТО заявив, що Москва, ймовірно, використає знищення Ізраїлем систем протиповітряної оборони Ірану "спонтанно", щоб продати версії своїх батарей зенітно-ракетних комплексів С-400.

Нагадаємо, що відомий провидець Атос Саломе з Бразилії застеріг, що припинення вогню на Близькому Сході не є кінцем військових дій. І повідомив, що в конфлікт окрім Ізраїлю та США буде також втягнута Велика Британія.

Також повідомляється, що парламент Ірану проголосував за закриття Ормузької протоки після бомбардувань США. Остаточне рішення має ухвалити Вища рада національної безпеки Ірану.