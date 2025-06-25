Збудовано нові цехи і збільшено штат: РФ змогла наростити виробництво ракет "Іскандер" завдяки Китаю

Росії вдалося наростити виробництво ракет "Іскандер" попри санкції завдяки посередникам, які закуповують усе необхідне за кордоном. Ключову роль у цьому відіграв імпорт обладнання з Білорусі, Китаю і Тайваню.

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Минулого року РФ виготовила втричі більше "Іскандерів", ніж це було зроблено у 2023 році. Про це йдеться у розслідуванні видання Kyiv Independent.

Поки Росія веде повномасштабну війну проти України, один з її найважливіших ракетних заводів непомітно розширюється, обходячи міжнародні санкції. Йдеться про Воткінський завод, — стратегічний державний об'єкт, який обслуговує ядерні сили Росії.

Підприємство найняло тисячі нових працівників, звело нові будівлі та встановило сучасне обладнання для збільшення виробництва ракет, які використовуються для ударів по території України.

Завод виробляє міжконтинентальні ракети. Серед них "Ярс" і "Булава", які "дістають" до США і, ймовірно, "Орешник", який, як пишуть російскі пропагандисти, здатний уразити будь-яку точку Європи.

За даними української військової розвідки, Росія не просто замінює ракети, втрачені у нинішній війні з Україною, а й накопичує запаси для тривалого конфлікту.

Розширення підприємства відбувається попри масштабні міжнародні санкції проти заводу та російської ракетної промисловості. Журналісти встановили, що на завод із 2023 року почало надходити нове обладнання. Постачання здійснювали маловідомі приватні компанії з РФ, такі як "Уральська верстатна компанія" або "Каурус Альянс".

Компанії з Китаю , Тайваню та Білорусі постачали стратегічному російському ракетному заводу критично важливе виробниче обладнання через приватних російських посередників. Ці поставки зрештою зміцнили один із найнебезпечніших військових виробничих об'єктів Росії

Основним джерелом імпорту став Китай — з десяти ідентифікованих контрактів вісім припадають саме на материкову частину КНР. Окремі поставки надходили з Тайваню та Білорусі.

Супутникові знімки показують нову будівлю, зведену на Воткінському ракетному заводі у 2024 році. (Planet Labs PBC)

Видання Kyiv Independent не змогло з’ясувати точну кількість міжконтинентальних ракет, які зараз виробляються на заводі. Однак журналісти виявили, що Росія інвестувала в цей арсенал виробництва міжконтинентальних ракет.

Згідно з ним, через місяць після початку повномасштабної війни проти України, 31 березня 2022 року — приблизно в час першої поразки Росії під Києвом — Міністерство оборони Росії замовило Воткінському заводу виробництво деталей для міжконтинентальних ракет "Булава" на суму понад 13 мільйонів доларів. Завод мав виконати контракт з 2022 по 2024 рік.

Фотографії нового цеху Воткінського ракетного заводу, побудованого у 2024 році, та супутникові знімки, що показують його місцезнаходження

Одночасно виробник ракет почав набирати персонал, найнявши додатково 2500 співробітників протягом перших 2,5 років повномасштабної війни Росії. Зараз загальна кількість працівників перевищує 12 000.

Пошук працівників триває. Станом на травень 2025 року на заводі було понад 100 вакансій, серед яких оператори верстатів з ЧПК, інженери, електромеханіки, фрезерувальники та токарі, слюсарі та інші працівники.

Нагадаємо, що Іран не зможе постачати ракети до Росії найближчим часом. РФ доведеться виробляти власні ракети всередині країни або покладатися на Північну Корею щодо поставок.