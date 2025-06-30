На Северском направлении бойцы батальона К-2 совместно со 118 бригадой теробороны и двумя другими батальонами 54 ОМБр — первым стрелковым и первым механизированным взяли в плен двух граждан Камеруна, которые воевали на стороне страны-агрессора.

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Камерунцы попали на украинский фронт несмотря на то, что, по их словам, ехали в Россию лечить зубы, говорится в заметке 20 отдельного полка беспилотных систем.

"Жители центральноафриканской страны убеждают, что направлялись в Россию делать шампунь и лечить зубы. Однако в аэропорту российской столицы их встретили не как спасителей от жира и перхоти, а как дешевых заменителей боевых ваньок", — отметили украинские бойцы.

Камерунцы Метугена Уна-на Жан Пафе и Анатоль Франк понимали, что их одевают в российскую военную форму не для посадки репы, но оба подписали контракт, за что им пообещали 1 млн 100 тыс рублей.

"Это значительно меньше, чем режим предлагает собственным гражданам, однако для Камеруна — приличные деньги", — подчеркнуто в заметке.

Бойцы ВСУ отметили, что во время того, как африканцев брали в плен, ранения получили два украинских военнослужащих.

Напомним, в июне издание The Telegraph обнародовало материал, в котором говорится о том, что Кремль обманом вербует африканцев на войну.

Фокус также писал о том, что в плен ВСУ попал китаец, которого "обманули" в России.