РФ атакує Україну "шахедами" та "кинджалами": у небо злетіли МІГ-31К та Ту-95мс, що відомо

У ніч на 9 липня російські окупаційні війська здійснюють комбіновану атаку по українських містах, а територією України шириться повітряна тривога.

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ЗС РФ підіймати у небо винищувач МіГ-31К, а о пів на другу ночі з аеродрому "Оленья" зафіксовано зліт стратегічного бомбардувальника Ту-95мс, повідомили моніторингові телеграм-канали.

Ще пізно ввечері 8 липня окупанти випустили у бік України десятки "шахедів", через що у Дніпрі та Києві було чутно вибухи.

Повітряну тривогу тоді оголошували в усіх областях України, адже МіГ-31К запускав "кинджали".

Міський голова Києва Віталій Кличко кілька разів повідомляв, що у столиці працює ППО, а також попереджав киян про "шахеди", які летіли на центр міста.

"Ворожий БпЛА заходить на центр міста. Не покидайте укриттів!", — наголошував Кличко.

Водночас пресслужба Київської обласної військової адміністрації повідомила, що в Броварському районі внаслідок російської атаки поранено жінку 1980 року народження.

"Попередній діагноз — закритий перелом грудної клітини. Вся необхідна медична допомога надається", — зазначили в КОВА.

Крім того, близько 2-ї ночі кілька вибухів пролунали й у Харкові.

На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань чи інших постраждалих через атаку РФ не було, а небезпека для практично усіх регіонів України зберігалась.

Нагадаємо, вранці 7 липня ЗС РФ вдарили дронами по Харкову і Запоріжжю.

Уночі 6 липня росіяни атакували "шахедами" Київщину.