"Я жива, вырвало дверь": под обстрел РФ в Луцке попала сборная Украины по легкой атлетике (видео)

Ночью 6 июня Российская Федерация атаковала Луцк. Под обстрел попали спортсмены украинской сборной по легкой атлетике.

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Об этом сообщила Федерация легкой атлетики Украины.

Как говорится в сообщении, спортсмены украинской сборной находятся в Луцке на командном чемпионате Украины. Отель, в котором они остановились, пострадал во время российской атаки.

"Сегодня спортсмены украинской сборной, которые находятся в Луцке на командном чемпионате Украины, попали под российский обстрел. Шесть ракет и пятнадцать беспилотников "Шахед" были выпущены по жилым кварталам и центру города. Среди целей, пораженных во время атаки, которая длилась с 1 часа ночи до 6 утра, был отель "Мотор", где остановилась часть украинской команды, в том числе основной состав сборной", — отметили в федерации.

Жертв и пострадавших среди спортсменов нет.

Федерация, в частности, призвала мир обратить неотложное внимание на преступления, совершенные российской армией на территории Украины.

Во время атаки в Луцке была также легкоатлетка София Ромасюк. Она тоже поделилась видео.

"Приехали на соревнования в Луцк. Прямое попадание в дом ракетой. У меня нет слов", — написала девушка.

Обстрел городов Украины 6 июня: что известно

Во время удара Вооруженных сил Российской Федерации, который произошел в ночь на 6 июня, звуки взрывов прозвучали в Тернополе, Луцке, Киеве, Кременчуге. Государственная служба чрезвычайных ситуаций показала кадры масштабного пожара на западе Украины, а военная администрация предупредила об отравленном воздухе.

Волынская ОВА подтвердила попадание по многоквартирному дому. Глава ОВА Иван Рудницкой также написал об атаке ракет и "Шахедов" и о работе средств ПВО над регионом. Чиновник сообщил, что в большом количестве домов выбило окна, ранены пять человек. Между тем мэр Луцка Игорь Полищук опубликовал фото дома, который пострадал от удара РФ, и заверил, что людям оказывают помощь.

Отметим, Фокус писал о последствиях удара РФ по Соломенскому району Киева. На видео и фото с места событий — квартира в 16-этажке, которая полностью выгорела из-за попадания "Шахеда". Кроме того, в одной из комнат полностью вынесло наружную стену.

Напоминаем, в ночь на 6 июня было шумно на аэродроме "Энгельс-2" в РФ, с которого взлетают бомбардировщики Ту-95 для ударов по Украине.