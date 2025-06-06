"Я жива, вирвало двері": під обстріл РФ у Луцьку потрапила збірна України з легкої атлетики (відео)

Вночі 6 червня Російська Федерація атакувала Луцьк. Під обстріл потрапили спортсмени української збірної з легкої атлетики.

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Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

Як йдеться у повідомленні, спортсмени української збірної перебувають у Луцьку на командному чемпіонаті України. Готель, в якому вони зупинились, постраждав під час російської атаки.

"Сьогодні спортсмени української збірної, які перебувають у Луцьку на командному чемпіонаті України, потрапили під російський обстріл. Шість ракет та п'ятнадцять безпілотників "Шахед" були випущені по житлових кварталах та центру міста. Серед цілей, уражених під час атаки, яка тривала з 1 години ночі до 6 ранку, був готель "Мотор", де зупинилася частина української команди, в тому числі основний склад збірної", — зазначили у федерації.

Жертв і постраждалих серед спортсменів немає.

Федерація, зокрема, закликала світ звернути нагальну увагу на злочини, скоєні російською армією на території України.

Під час атаки в Луцьку була також легкоатлетка Софія Ромасюк. Вона теж поділилася відео.

"Приїхали на змагання в Луцьк. Пряме влучання в будинок ракетою. В мене немає слів", — написала дівчина.

Обстріл міст України 6 червня: що відомо

Під час удару Збройних сил Російської Федерації, який стався в ніч на 6 червня, звуки вибухів пролунали у Тернополі, Луцьку, Києві, Кременчуку. Державна служба надзвичайних ситуацій показала кадри масштабної пожежі на заході України, а військова адміністрація попередила про отруєне повітря.

Волинська ОВА підтвердила влучання по багатоквартирному будинку. Глава ОВА Іван Рудницької також написав про атаку ракет та "Шахедів" і про роботу засобів ППО над регіоном. Посадовець повідомив, що у великій кількості будинків повибивало вікна, поранено п'ятеро людей. Тим часом мер Луцька Ігор Поліщук опублікував фото будинку, який постраждав від удару РФ, та запевнив, що людям надають допомогу.

Зазначимо, Фокус писав про наслідки удару РФ по Солом'янському району Києва. На відео та фото з місця подій — квартира у 16-поверхівці, яка повністю вигоріла через влучання "Шахеда". Крім того, в одній з кімнат повністю винесло зовнішню стіну.

Нагадуємо, в ніч на 6 червня було гучно на аеродромі "Енгельс-2" у РФ, з якого злітають бомбардувальники Ту-95 для ударів по Україні.