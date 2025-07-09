Рекордная атака на Луцк: мэр рассказал, существует ли угроза наступления из Беларуси

Угроза нового наступления со стороны белорусской границы остается актуальной, хотя сейчас она оценивается как невысокая.

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По мнению Игоря Полищука, даже несмотря на отсутствие прямых признаков подготовки удара, нельзя полностью исключать вероятность наступления с территории Беларуси. Городской голова в эфире 24 канала отметил, что информация об угрозе с северного направления появляется периодически еще с первых месяцев большой войны.

"Такая информация, она у нас с определенной периодичностью появляется с начала полномасштабного вторжения. В разное время оценка вероятности была разной. Однако, по моему личному мнению, мы не можем на 100% исключать такой сценарий, однако, какая-то вероятность такого развития событий есть, поэтому необходимо быть готовыми. Необходимо сделать все для того, чтобы быть готовым, но, по моему мнению личному, на сегодняшний день она является невысокой. Однако, на 100% исключать мы не можем", — отметил мэр Луцка Игорь Полищук.

Напомним, ночью 9 июля войска РФ запустили по Волынской области 50 "Шахедов" и 5 ракет.

Мэр Луцка Игорь Полищук заявлял, что город подвергся самой массированной воздушной атаке за время полномасштабной войны с Россией.

Как сообщал Фокус, из-за запланированных на осень совместных российско-белорусских военных учений "Запад 2025", в июне российские транспортные самолеты Ил-76 и Ан-124-100 начали полеты на белорусские аэродромы, в частности на авиабазу Мачулище.

Еще в апреле Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский не исключал, что совместные учения России и Беларуси осенью могут быть использованы как прикрытие для формирования ударной группировки.

Президент Украины Владимир Зеленский также не исключает, что Россия, прикрываясь военными учениями, может готовиться к новому наступлению с территории Беларуси.