Рекордна атака на Луцьк: мер розповів, чи існує загроза наступу з Білорусі

Загроза нового наступу з боку білоруського кордону залишається актуальною, хоча наразі вона оцінюється як невисока.

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На думку Ігоря Поліщука, навіть попри відсутність прямих ознак підготовки удару, не можна повністю виключати ймовірність наступу з території Білорусі. Міський голова в ефірі 24 каналу наголосив, що інформація про загрозу з північного напрямку з’являється періодично ще з перших місяців великої війни.

"Така інформація, вона в нас з певній періодичністю з'являється з початку повномасштабного вторгнення. В різний час оцінка ймовірності була різною. Однак, на мою особисту думку, ми не можемо на 100% виключати такий сценарій, однак, якась ймовірність такого розвитку подій є, тому необхідно бути готовими. Необхідно зробити все для того, щоб бути готовим, але, на мою думку особисту, на сьогоднішній день вона є невисокою. Однак, на 100% виключати ми не можемо", – зазначив мер Луцька Ігор Поліщук.

Нагадаємо, вночі 9 липня війська РФ запустили по Волинській області 50 "Шахедів" і 5 ракет.

Мер Луцька Ігор Поліщук заявляв, що місто зазнало наймасованішої повітряної атаки за час повномасштабної війни з Росією.

Як повідомляв Фокус, через заплановані на осінь спільні російсько-білоруські військові навчаннями "Захід 2025", у червні російські транспортні літаки Іл-76 та Ан-124-100 розпочали польоти на білоруські аеродроми, зокрема на авіабазу Мачулищі.

Ще у квітні Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський не виключав, що спільні навчання Росії та Білорусі восени можуть бути використані як прикриття для формування ударного угруповання.

Президент України Володимир Зеленський також не виключає, що Росія, прикриваючись військовими навчаннями, може готуватись до нового наступу з території Білорусі.