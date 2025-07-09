Луцьк пережив наймасованішу атаку ЗС РФ: що відомо про наслідки у місті (фото)

Місто атакували приблизно півсотні дронів та п’ять ракет. Місцева влада повідомила, що у Луцьку спалахнули пожежі, а у мережі ширилось фото диму, але попередньо обійшлося без постраждалих.

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Вночі на 9 липня Луцьк атакували російські ракети та "Шахеди". Мер Ігор Поліщук заявив про наймасованіший удар по місту за час повномасштабної війни. У соцмережах публікували фото густого чорного диму, який ширився над Луцьком після атаки. Фокус зібрав усе, що відомо про атаку на Луцьк.

Атака на Луцьк: скільки було цілей

Очільник Волинської ОВА Іван Рудницький інформував, що у повітряному просторі регіону фіксували приблизно 50 БПЛА та 5 ракет. Обстріл спричинив пожежі у гаражному кооперативі та складських приміщеннях одного з підприємств Луцька.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що загалом вночі Росія запустила 728 дронів різних типів та 13 ракет. Серед застосованої зброї — "Кинджали", крилаті ракети й БПЛА-імітатори. "Шахедів" було понад 300, але велику їх кількість збили захисники неба. Загалом було знешкоджено 718 засобів повітряного нападу.

"Як бачите, непогано ППО впоралася цього разу. Так, є певні наслідки від "Кинджалів". Далеко не всі вони долетіли до своїх цілей, але маємо певні наслідки", — зауважив Ігнат.

Атаку на Луцьк прокоментував президент

Володимир Зеленський повідомив, що вночі для захисту України застосовувалися дрони-перехоплювачі й працювали й мобільні вогневі групи. Основним напрямком удару був Луцьк, але пошкодження зафіксували ще у 10 регіонах.

"Це показова атака, і саме зараз, коли було стільки спроб досягти миру, припинити вогонь, і тільки Росія все відкидає. Черговий доказ, що потрібні санкції – болючі санкції проти нафти, яка вже понад три роки війни накачує військову машину Москви грошима. Вторинні санкції проти тих, хто купує цю нафту та спонсорує вбивства. Партнери знають, як натиснути так, що Росія буде змушена думати про завершення війни, а не нові удари. Кожен, хто хоче миру, повинен діяти", — наголосив президент.

Атака на Луцьк: що відомо про наслідки

Міський голова у коментарі "Новини.LIVE" повідомив, що один гараж зруйнований, у чотирьох спалахнули пожежі. Також горіло місцеве підприємство, куди впали уламки. Поліщук закликав звертатись щодо допомоги після нічної атаки на гарячу лінію 1580.

Поліція Волинської області заявила, що у Луцьку правоохоронці документують наслідки комбінованого удару. Про пошкодження майна закликали повідомляти безпосередньо у відділки поліції або за номером 102.

Фото з місця удару по Луцьку Фото: Національна поліція

"Травмованих, здається, немає. У хлопців погоріли автомобілі й гаражі", — розповів з місця подій у коментарі "Суспільне" працівник гаражного кооперативу, де спалахнула пожежа, Олександр.

Він пояснив, що на місці удару розбирають завали.

"Деякі гаражі, на які не одразу потрапив вогонь, то там врятували [майно]. А де відкрито попало на ті гаражі, де автомобілі, там вже не врятували нічого", — додав лучанин.

Нагадаємо, на тлі наймасованішої атаки на місто мер Луцька Ігор Поліщук відповів, чи є загроза наступу ЗС РФ з території Білорусі.

Також ще пізно ввечері 8 липня гриміли вибухи у Києві й Дніпрі. Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про роботу ППО та закликав містян залишатись в укриттях.