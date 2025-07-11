"Шахеди" фактично оточили Київ: РФ змінила підхід до повітряних атак, — CNN

Мирні зусилля Вашингтона зайшли у глухий кут, а масовані повітряні атаки ЗС РФ стають новою нормою мирних міст. Російська армія запускає сотні дронів та ракети з різних напрямків, і під час нічної атаки 10 липня вдалась до хитрощів.

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Комбінований обстріл став вже другою жорстокою атакою вночі поспіль. Останніми тижнями Росія активізувала свої повітряні напади, але удар 10 липня міг ознаменувати зміну ворожого підходу. Про це йдеться у матеріалі CNN.

ЗС РФ запустили майже 400 БПЛА і 18 ракет, в тому числі 8 балістичних і 6 крилатих. Цілі летіли на різних висотах і атакували з усіх напрямків. Окрім того, деякі з них спочатку оминали Київ, а потім різно змінювали напрямок руху і стрімко прямували назад до столиці.

"Хоча Київ і раніше зазнавав атак з різних напрямків, оскільки російські безпілотники намагалися обійти протиповітряну оборону міста, під час атаки в четвер безпілотники стартували в напрямку міста одночасно, фактично оточивши Київ перед атакою", — зауважили у виданні.

Це ще більше ускладнило роботу ППО. Однак Повітряні сили заявили, що збили або вивели з ладу 382 з 415 цілей, в тому числі всі балістичні й крилаті ракети.

"Це приголомшливий успіх, враховуючи масштаб атаки, особливо зважаючи на обмежений доступ України до систем протиповітряної оборони", — підкреслили у ЗМІ.

Фото з місця подій після обстрілу Києва 10 липня Фото: ДСНС

Зазначається, що такі масовані повітряні удари стали новою нормою для цивільних українців. Лише напередодні ЗС РФ здійснили наймасованішу атаку по Луцьку за час повномасштабної війни, запустивши 728 дронів і 13 ракет.

У Міноборони Росії заявили, що цілями були підприємства ВПК та інфраструктура військових аеродромів. Однак були пошкоджені житлові будинки, машини, складські приміщення, офіси й інші будівлі, у місті спалахнули пожежі. Внаслідок атак була майже повністю зруйнована амбулаторія.

Водночас зусилля щодо досягнення перемир’я, як повідомили у виданні, "в основному зайшли в глухий кут". Президент США Дональд Трамп все більше розчаровується в лідері РФ Володимиру Путіну.

"Ми отримуємо багато л**на від Путіна, якщо ви хочете знати правду. Він весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим", — заявив Трамп під час засідання Кабінету міністрів 8 липня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 10 липня заявив, що Росія нарощує терор. Він підкреслив, що нічна масована атака, основним напрямок якої був Київ, тривала майже 10 годин.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат інформував, що "Шахеди" летіли до Києва з різних напрямків і на різних висотах. Також він пояснив, як розвідувальні дрони РФ залітають у глибокий тил України.