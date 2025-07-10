Нічна атака на Київ і розвіддрони у глибокому тилу: Ігнат розповів про хитрощі РФ (відео)

Вночі на 10 липня «Шахеди» летіли до Києва з різних напрямків і на різних висотах, щоб збити їх було складніше. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що по ворожих дронах працювали усі наявні засоби, зокрема зенітні БПЛА.

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"З різних напрямків заходять, на різних висотах. Тобто і наднизькі висоти, і вище підіймають, атакуючи таким чином з різних сторін, що, звісно, ускладнює роботу протиповітряної оборони", — сказав він в ефірі телемарафону, коментуючи тактику застосування російських "Шахедів".

Вночі "Шахеди" збивали мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі, які ППО застосовує як зенітні БПЛА. Ігнат підкреслив, що загалом Україна залучала усі засоби, які має для відбиття таких масованих атак.

Коментуючи розвідувальні дрони, які залітають вглиб України, речник Повітряних сил визнав, що це — проблема.

"Розумієте, він спроєктований таким чином, щоб бути малопомітним і його завдання і є — пролетіли якомога далі, щоб надати в режимі реального часу дані противнику", — пояснив він.

Зі слів Ігната, Росія може використовувати одразу декілька безпілотників. Один з них може бути дроном-ретранслятором, який бере сигнал розвідника і передає далі.

"Таким чином противник дійсно застосовує БПЛА сьогодні. До речі, і повітряні кулі навіть спостерігались на північному напрямку радіолокаційно. Боротьба з БПЛА противника ведеться постійно", — підкреслив полковник.

Він повідомив, що для протидії захисники неба намагаються використовувати якомога раціональніші засоби. З такими дронами "жартувати не можна", адже вони координують роботу артилерії або балістики, і це "може багато лиха наробити". Для їх знищення застосовуються всі наявні засоби, в тому числі легкомоторна авіація.

"Але ціль малопомітна, ціль складна надзвичайно. Саме тому її збивати важко, але скільки вже їх назбивали, зокрема, і дроновим ППО", — зауважив представник командування.

Він додав, що РФ постійно оновлює свої дрони, і на лінії боєзіткнення завжди спостерігають десятки БПЛА.

Атака на Київ: кількість постраждалих зросла

У КМВА повідомили, що відомо вже про 24 поранених внаслідок нічного удару ЗС РФ по столиці. Серед постраждалих є неповнолітня дівчина 2008 року народження.

Нагадаємо, Фокус зібрав усе, що відомо про наслідки нічної атаки 10 липня у столиці, в одному матеріали. У Києві палали житлові багатоповерхівки й зруйнована амбулаторія, загалом ЗС РФ запустили 415 цілей.

Відомо про двох загиблих жінок, одна з них — 22-річна поліціянтка Марія Дзюмага. Вона саме на мить повернулась додому за паспортом, коли відбулося влучання у її квартиру і вибухова хвиля повністю зруйнувала житло.