Ночная атака на Киев и разведдроны в глубоком тылу: Игнат рассказал о хитростях РФ (видео)

Ночью на 10 июля "Шахеды" летели в Киев с разных направлений и на разных высотах, чтобы сбить их было сложнее. Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что по вражеским дронам работали все имеющиеся средства, в том числе зенитные БПЛА.

Related video

"С разных направлений заходят, на разных высотах. То есть и сверхнизкие высоты, и выше поднимают, атакуя таким образом с разных сторон, что, конечно, усложняет работу противовоздушной обороны", — сказал он в эфире телемарафона, комментируя тактику применения российских "Шахедов".

Ночью "Шахеды" сбивали мобильные огневые группы и дроны-перехватчики, которые ПВО применяет как зенитные БПЛА. Игнат подчеркнул, что в целом Украина привлекала все средства, которые имеет для отражения таких массированных атак.

Комментируя разведывательные дроны, которые залетают вглубь Украины, спикер Воздушных сил признал, что это — проблема.

"Понимаете, он спроектирован таким образом, чтобы быть малозаметным и его задача и есть — пролетели как можно дальше, чтобы предоставить в режиме реального времени данные противнику", — пояснил он.

По словам Игната, Россия может использовать сразу несколько беспилотников. Один из них может быть дроном-ретранслятором, который берет сигнал разведчика и передает дальше.

"Таким образом противник действительно применяет БПЛА сегодня. Кстати, и воздушные шары даже наблюдались на северном направлении радиолокационно. Борьба с БПЛА противника ведется постоянно", — подчеркнул полковник.

Он сообщил, что для противодействия защитники неба стараются использовать как можно более рациональные средства. С такими дронами "шутить нельзя", ведь они координируют работу артиллерии или баллистики, и это "может много бед наделать". Для их уничтожения применяются все имеющиеся средства, в том числе легкомоторная авиация.

"Но цель малозаметная, цель сложная чрезвычайно. Именно поэтому ее сбивать трудно, но сколько уже их настреляли, в частности, и дроновым ПВО", — отметил представитель командования.

Он добавил, что РФ постоянно обновляет свои дроны, и на линии боестолкновения всегда наблюдают десятки БПЛА.

Атака на Киев: количество пострадавших возросло

В КГВА сообщили, что известно уже о 24 раненых в результате ночного удара ВС РФ по столице. Среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка 2008 года рождения.

Напомним, Фокус собрал все, что известно о последствиях ночной атаки 10 июля в столице, в одном материале. В Киеве пылали жилые многоэтажки и разрушена амбулатория, всего ВС РФ запустили 415 целей.

Известно о двух погибших женщинах, одна из них — 22-летняя полицейская Мария Дзюмага. Она как раз на мгновение вернулась домой за паспортом, когда произошло попадание в ее квартиру и взрывная волна полностью разрушила жилье.