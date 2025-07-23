Пріоритетне завдання: Україна замовила чотири моделі перехоплювачів "Шахедів", — Федоров

Україна посилює захист свого неба, масово інвестуючи у виробництво вітчизняних дронів-перехоплювачів. Три українські виробники уклали державні контракти на постачання перехоплювачів, що в сукупності з попереднім контрактом склало чотири проєкти на загальну суму понад 3 млрд гривень.

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Йдеться про моделі, призначені для боротьби з дронами-камікадзе Shahed, які Росія активно використовує для атак на українські міста, повідомив 23 липня віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров

"Це було пріоритетне завдання від президента. Фонди також активно закуповують перехоплювачі та інвестують у навчання екіпажів пілотів", — написав він у Facebook.

Зустріч, на якій обговорювали деталі цих контрактів, відбулася за участю глави Міноборони Дениса Шмигаля, представників платформи Brave1, команди Мінцифри та найбільших волонтерських фондів. У центрі уваги — синхронізація зусиль держави та цивільного сектору у виробництві та постачанні сучасних дронів на фронт.

Фото: Facebook / Михайло Федоров

Окрему роль відіграють українські волонтерські фонди. Федоров зазначив, що вони не тільки закуповують перехоплювачі, а й фінансують навчання операторів безпілотних систем. Один із найактивніших проєктів — ініціатива фонду Сергія Стерненка та Monobank.

У червні фонд зібрав 85 млн гривень, на які закуплять 395 дронів для перехоплення Shahed і 1500 FPV-дронів класу "зенітних" для знищення розвідувальних БПЛА противника. Ці безпілотники вже постачаються в Сили оборони.

Крім того, у травні група "Дикі шершні" опублікувала відео роботи перехоплювального дрона Sting по "Шахеду" — це стало першим публічним підтвердженням ефективності такої зброї.

Нагадаємо, росіяни все частіше збивають розвідувальні безпілотники Сил оборони України за допомогою зенітних дронів. Як розповів український фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, у ЗСУ поки що немає рішень для протидії ворожим перехоплювачам.