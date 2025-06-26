Летает на высоте лайнера: в Украине "Дикие шершни" разработали новый дрон-перехватчик (видео)

Дрон уже испытали, но пока что он официально не кодифицирован.

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В Украине группа "Дикие шершни" разработала новый дрон-перехватчик. Он способен летать на высоте в 11 километров. Об этом сообщили сами разработчики в соцсетях.

"Угадайте на какой высоте наш некодифицированный дрон? 11 км — на таких высотах летают лайнеры, и дроны Дикие Шершни Они также опубликовали видео высотного прилета своей новой разработки.

Как из обнародованных кадров выяснил @Osinttechnical, полет происходил в небе над Херсонщиной.

Деталей о других возможностях дрона-перехватчика и его характеристик "Дикие шершни" не рассказали.

Напомним, что Центр специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины получил в использование новые бронеавтомобили "Новатор". Такая колесная платформа предоставляет подразделениям дополнительной мобильности, а также способна защитить от стрелкового вооружения, обломков и даже мин.

Также сообщалось, что в ВСУ показали работу новой огнеметной системы "Сеялка". Она может запускать 12 или, по другим данным, 16 неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8. "Сеялка ВМ-8" имеет высокую точность стрельбы, которая составляет 80 % попаданий в круг 100 метров в диаметре, а также высокую мобильность.