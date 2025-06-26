Оснащенные РЭБ и пулеметной турелью: бойцы НГУ получили новые бронеавтомобили "Новатор" (фото)

Автомобили предназначены для выполнения задач подразделений быстрого реагирования.

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Центр специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины получил в использование новые бронеавтомобили "Новатор". Об этом сообщила пресс-служба Центра.

"ЦСП "Омега" получили специализированные бронеавтомобили "Новатор". Он создан для подразделений быстрого реагирования, оснащен вооружением и предназначен для нанесения огневого поражения, ведения боя и выполнения задач непосредственно в бою", — говорится в сообщении.

Как пишет издание Defence Express, такая колесная платформа предоставляет подразделениям дополнительной мобильности и способна защитить от стрелкового вооружения, обломков и даже мин.

Бронеавтомобили получили популярность в подразделениях Нацгвардии и Сил обороны. Новатор" — это универсальный легкий тактический бронированный пятиместный колесный автомобиль типа "пикап". По своему функционалу сейчас очень полезен для Сил обороны Украины.

В ЦСП "Омега" говорят, что ситуация на многих отрезках передовой очень сложная и напряженная, поэтому наличие таких технических средств позволяет спецназовцам лучше выполнять свою работу. Такая колесная платформа предоставляет подразделениям дополнительной мобильности, а также способна защитить от стрелкового вооружения, обломков и даже мин.

Напомним, что воздушно-космические силы России получили новые истребители Су-35С, которые только что изготовили на авиазаводах в рамках Гособоронзаказа.

Также сообщалось, что в ВСУ показали работу новой огнеметной системы "Сеялка". Она предназначена для отстрела неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8 с колесных транспортных средств и может запускать 12 или, по другим данным, 16 неуправляемых авиационных ракет (НАР) С-8.