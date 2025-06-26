Оснащені РЕБ і кулеметною турелю: бійці НГУ отримали нові бронеавтомобілі "Новатор" (фото)

Автомобілі призначені для виконання завдань підрозділів швидкого реагування.

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Центр спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України отримав у використання нові бронеавтомобілі "Новатор". Про це повідомила пресслужба Центру.

"ЦСП "Омега" отримали спеціалізовані бронеавтомобілі "Новатор". Він створений для підрозділів швидкого реагування, оснащений озброєнням та призначений для завдання вогневого ураження, ведення бою та виконання завдань безпосередньо в бою", — йдеться в повідомленні.

Як пише видання Defence Express, така колісна платформа надає підрозділам додаткової мобільності і здатна захистити від стрілецького озброєння, уламків та навіть мін..

Бронеавтомобілі здобули популярність в підрозділах Нацгвардії та Сил оборони. Новатор" — це універсальний легкий тактичний броньований пʼятимісний колісний автомобіль типу "пікап". За своїм функціоналом нині дуже корисний для Сил оборони України.

В ЦСП "Омега" кажуть, що ситуація на багатьох відрізках передової дуже складна та напружена, тож наявність таких технічних засобів дає змогу спецпризначенцям краще виконувати свою роботу. Така колісна платформа надає підрозділам додаткової мобільності, а також здатна захистити від стрілецького озброєння, уламків та навіть мін.

Нагадаємо, що повітряно-космічні сили Росії отримали нові винищувачі Су-35С, які щойно виготовили на авіазаводах в межах Держоборонзамовлення.

Також повідомлялося, що в ЗСУ показали роботу нової вогнеметної системи "Сівалка". Вона призначена для відстрілу некерованих авіаційних ракет (НАР) С-8 із колісних транспортних засобів і може запускати 12 або, за іншими даними, 16 некерованих авіаційних ракет (НАР) С-8.