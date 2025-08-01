В планах 40 000 "Шахедов": как РФ делает свои БПЛА еще опаснее, — разведка

В 2025 году Россия планирует изготовить около 40 тысяч ударных беспилотников "Шахед" ("Герань-2") и 24 тысячи дронов-приманок "Гербера".

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В ближайшее время россияне планируют производить по шесть тысяч БПЛА ежемесячно, сообщает LB.ua со ссылкой на военную разведку.

Источники издания в разведывательном ведомстве также отметили, что РФ усовершенствовала свои "Шахеды" по ряду параметров. В частности, вражеские дроны стали более устойчивыми перед средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Российские "Шахеды" также получили дополнительные модули, такие как LTE-модем, микроконтроллеры и мини-компьютер. На некоторых сбитых БПЛА были замечены камеры, которые в сочетании с упомянутыми компонентами позволяют передавать видео и телеметрию на удаленные серверы, чтобы увеличить эффективность атак.

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Кроме того, эксперты разведки заметили улучшения в конструкции "Шахедов". Беспилотники стали более адаптированными к работе в условиях повышенной влажности и холода.

Что касается модификаций в боевой части, "Шахеды" уже могут нести до 90 кг БЧ. Специалисты также указывают на использование боевых частей кумулятивно-осколочно-зажигательного действия и тандемных боеприпасов для поражения защищенных укрытий.

Напомним, ВС РФ начали атаковать Украину реактивными "Шахедами". Украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов считает, что это ответ врага на успех украинских зенитных дронов-перехватчиков.

Фокус также сообщал, что за месяц россияне задействовали в обстрелах Украины более 6 тысяч ударных дронов, что на 1378% больше, чем в июле прошлого года. В 2024 году похожее количество ударных дронов РФ запустила с января по октябрь.