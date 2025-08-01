В планах 40 000 "Шахедів": як РФ робить свої БПЛА ще небезпечнішими, – розвідка

У 2025 році Росія планує виготовити близько 40 тисяч ударних безпілотників «Шахед» ("Герань-2") та 24 тисячі дронів-приманок «Гербера».

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Найближчим часом росіяни планують виробляти по шість тисяч БПЛА щомісяця, повідомляє LB.ua з посиланням на воєнну розвідку.

Джерела видання у розвідувальному відомстві також зазначили, що РФ вдосконалила свої "Шахеди" за низкою параметрів. Зокрема, ворожі дрони стали стійкішими перед засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Російські "Шахеди" також отримали додаткові модулі, такі як LTE-модем, мікроконтролери та мінікомп’ютер. На деяких збитих БПЛА було помічено камери, які в поєднанні зі згаданими компонентами дозволяють передавати відео і телеметрію на віддалені сервери, щоб збільшити ефективність атак.

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Окрім того, експерти розвідки помітили покращення в конструкції "Шахедів". Безпілотники стали більш адаптованими до роботи в умовах підвищеної вологості та холоду.

Щодо модифікацій в бойовій частині, "Шахеди" вже можуть нести до 90 кг БЧ. Фахівці також вказують на використання бойових частин кумулятивно-осколково-запалювальної дії та тандемних боєприпасів для ураження захищених укриттів.

Нагадаємо, ЗС РФ почали атакувати Україну реактивними "Шахедами". Український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов вважає, що це відповідь ворога на успіх українських зенітних дронів-перехоплювачів.

Фокус також повідомляв, що за місяць росіяни задіяли в обстрілах України понад 6 тисяч ударних дронів, що на 1378% більше, ніж у липні минулого року. У 2024 році схожу кількість ударних дронів РФ запустила з січня по жовтень.