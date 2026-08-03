Ховають від дронів: РФ зібрала в Арктиці флотилію танкерів, які прориватимуться через кригу

Росія зібрала безпрецедентно велику флотилію танкерів, які вже почали або готуються перевозити Північним морським шляхом (ПМШ) близько 8 млн барелів нафти.

Поки українські дрони топлять російські судна у Чорному та Азовському морях, а західні країни заарештовують танкери тіньового флоту, ПМШ набуває особливого значення для експорту вуглеводнів з РФ, повідомляє видання gCaptain.

Близько 15 танкерів 3 серпня або прямували СМП, або знаходилися в Карському морі, чекаючи атомного криголаму, який розчистить їм шлях від льоду. Основна частина флотилії була помічена між архіпелагом Нова Земля і півостровом Таймир.

Три танкери вже йдуть Північним морським шляхом, з них один майже завершив свій шлях в Арктиці. Ще два прямують на північ із заходу, Норвезьким і Баренцевим морями. Загалом, для супроводу танкерів виділено три атомні криголами.

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За 2025 рік Північним морським шляхом було перевезено близько 13,1 млн барелів нафти. Безпрецедентний обсяг сировини, підготовленої до транспортування вже на початку найбільш доступного періоду навігації, наголошує на зростаючій важливості ПМШ, тоді як інші морські шляхи стають занадто небезпечними для росіян.

Літньо-осіння навігація зазвичай триває з кінця червня до початку листопада, при цьому найменшої товщини льоду досягають наприкінці вересня. У танкерів з'являється можливість самостійно проходити по ПМШ або користуватися послугами криголамів у найскладніших місцях.

Поки що саме недостача криголамів і танкерів льодового класу є серйозною перешкодою для розвитку поставок Арктикою.

Західні санкції, запроваджені у відповідь на розв'язану Володимиром Путіним війну в Україні, позбавили Росію замовлень на зарубіжних верфях. А будівництво власних суден на далекосхідній верфі "Звезда" зупинилося через проблеми з постачанням обладнання та фінансуванням.

У 2025 році сукупний обсяг вантажів, доставлених СМП, скоротився на 2,3% порівняно з попереднім роком, склавши 37,02 млн тонн. На частку ЗПГ припало 58% обсягу перевезень, нафти та нафтопродуктів – 21%, газового конденсату – 4%.

Нагадаємо, ЗСУ в останні місяці ведуть активну кампанію, атакуючи російські танкери. Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді повідомив 18 липня, що в рамках операції "Молочка" з ладу було виведено 172 тіньові судна РФ.

Раніше Північним морським шляхом свої кораблі почав відправляти Китай. І екологи попереджають, що відправлення флотилій через цей недоторканий і віддалений регіон — це екологічна і гуманітарна катастрофа, що неминуче насувається.