Прячут от дронов: РФ собрала в Арктике флотилию танкеров, которые будут прорываться через льды

Россия собрала беспрецедентно крупную флотилию танкеров, которые уже начали или готовятся перевозить по Северному морскому пути (СМП) около 8 млн баррелей нефти.

Пока украинские дроны топят российские суда в Черном и Азовском морях, а западные страны арестовывают танкеры теневого флота, СМП приобретает особое значение для экспорта углеводородов из РФ, сообщает издание gCaptain.

Около 15 танкеров 3 августа либо следовали по СМП, либо находились в Карском море, ожидая атомного ледокола, который расчистит им путь от льда. Основная часть флотилии была замечена между между архипелагом Новая Земля и полуостровом Таймыр.

Три танкера уже идут по СМП, из них один почти завершил свой путь в Арктике. Еще два направляются на север с запада, по Норвежскому и Баренцеву морям. В целом, для сопровождения танкеров выделено три атомных ледокола.

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За 2025 год по Северному морскому пути было перевезено около 13,1 млн баррелей нефти. Беспрецедентный объем сырья, подготовленного к транспортировке уже в начале наиболее доступного периода навигации, подчеркивает растущую важность СМП, тогда как другие морские пути становятся слишком опасными для россиян.

Летне-осенняя навигация обычно длится с конца июня по начало ноября, при этом наименьшей толщины льды достигают в конце сентября. У танкеров появляется возможность самостоятельно проходить по СМП или пользоваться услугами ледоколов в наиболее сложных местах.

Пока именно недостача ледоколов и танкеров ледового класса является серьезным препятствием для развития поставок по Арктике.

Западные санкции, введенные в ответ на развязанную Владимиром Путиным войну в Украине, лишили Россию заказов на зарубежных верфях. А строительство собственных судов на дальневосточной верфи "Звезда" застопорилось из-за проблем с поставками оборудования и финансированием.

В 2025 году совокупный объем грузов, доставленных по СМП, сократился на 2,3% по сравнению с предыдущим годом, составив 37,02 млн тонн. На долю СПГ пришлось 58% объема перевозок, нефти и нефтепродуктов — 21%, газового конденсата — 4%.

Напомним, ВСУ в последние месяцы ведут активную кампанию, атакуя российские танкеры. Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди сообщил 18 июля, что в рамках операции "Молочка" из строя было выведено 172 теневых судна РФ.

Ранее по Северному морскому пути свои корабли начал отправлять Китай. И экологи предупреждают, что отправка флотилий через этот нетронутый и удаленный регион — это неминуемо надвигающаяся экологическая и гуманитарная катастрофа.