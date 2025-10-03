Посылки из Китая теперь плывут сверхопасным путем, который может уничтожить Северный ледовитый океан

Контейнеровоз "Стамбульский мост" отчалил из Китая в Европу, груженный всем необходимым — от батареек до одежды. Но вместо того, чтобы направиться на юг к Суэцкому каналу, судно отправилось штурмовать ледяные воды Северного Ледовитого океана по Северному морскому пути.

Это путешествие корабля Istanbul Bridge рассматривается как важный шаг на пути Китая к созданию "Полярного шелкового пути" — инфраструктурного и судоходного коридора через макушку мира, и оно стало возможным только благодаря изменению климата, пишет CNN.

Ледяной ландшафт Арктики преобразился гораздо быстрее, чем ожидалось, поскольку человечество сжигает ископаемое топливо и нагревает планету. И регион Северного Ледовитого океана нагревается примерно в четыре раза быстрее, чем остальной мир. Морской лед трескается и тает.

"Это действительно первый случай, когда изменение климата меняет карту", ​​— сказал Мальте Хамперт, старший научный сотрудник и основатель Арктического института.

По словам экспертов, развитие этого маршрута может принести Китаю значительные экономические и геополитические выгоды, поскольку он рассчитывает на освобождение Арктики ото льда и открывающиеся благодаря этому стратегические возможности. Однако они предупреждают, что отправка флотилий через этот нетронутый, удаленный и опасный регион — это неминуемо надвигающаяся экологическая и гуманитарная катастрофа.

Суда и раньше пользовались Северным морским путем, который сейчас доступен лишь несколько месяцев летом и осенью. Первые контейнеровозы начали ходить по Арктике более десяти лет назад, но обычно это были специализированные, разовые рейсы. То что делает Китай, ранее казалось невозможным.

Китай прокладывает Полярный шелковый путь – что известно

Контейнеровоз "Стамбульский мост" пройдет 18-дневным маршрутом из китайского порта Нинбо-Чжоушань в Феликстоу (Великобритания) в сопровождении ледоколов. В настоящее время оно проходит через Берингов пролив, разделяющий Россию и Аляску. Затем оно пересечет Арктику, огибая северное побережье России, и направится в Северное море, зайдя в Великобританию, а затем в порты Нидерландов, Германии и Польши.

Маршрут китайского контейнеровоза Фото: CNN

По данным таможенной службы Нинбо, этот рейс "знаменует собой официальное открытие первого в мире контейнерного маршрута "Китай-Европа Арктический экспресс" и "крупный прорыв" в полярном регионе, который позволит доставить товары в Европу как раз к пику рождественского сезона.

Коммерциализация Северного морского пути переориентирует торговлю, считает Элизабет Бьюкенен, старший научный сотрудник Австралийского института стратегической политики: "Новый глобальный экономический коридор вот-вот появится… Это переломный момент".

В чем плюсы путешествий через Северный ледовитый океан

Потенциальные преимущества очевидны. Во-первых, Северный морской путь сравнительно короткий: он занимает примерно вдвое меньше времени, чем путешествие на юг через Суэцкий канал.

Это также может помочь обойти потенциальные узкие места на традиционных маршрутах, включая нападения на торговые суда со стороны поддерживаемых Ираном йеменских повстанцев-хуситов в Красном море, которые продолжаются с 2023 года. Тем временем глобальные маршруты через Панамский канал были нарушены из-за низкого уровня воды, поскольку регион борется с сильной засухой.

По данным таможни Нинбо, более короткий маршрут также сокращает объемы загрязнения, вызывающего нагревание планеты, на 50%.

Китай осваивает Северный шелковый путь Фото: CNN

НоЭндрю Дамбрилл, североамериканский советник Альянса чистой Арктики, считает, что новый "Шелковый путь" разрушает экологическое равновесие.

Морской лед может повредить суда или остановить их, вынуждая изменить маршрут или повернуть назад. Судам также приходится бороться с тем, что Дамбрилл назвал "врагами судоходства": темнотой полярной ночи, ледяными морозами и туманом.

Если в этой суровой и отдаленной местности что-то пойдет не так, это может быстро обернуться катастрофой.

Если случится разлив нефти, или топлива, то нет возможности быстро на них реагировать. Неясно, какое топливо используется на китайском судне, но если это тяжелое, густое и загрязняющее окружающую среду топливо, то последствия разливов могут быть особенно серьезными.

Тяжелое топливо также производит черный углерод — разновидность сажи, которая может оседать на льду и ускорять таяние, затемняя поверхность, что приводит к поглощению большего количества солнечной энергии. Правила, запрещающие использование тяжелого топлива в Арктике, вступили в силу в прошлом году, но из-за переходных периодов и лазеек его использование по-прежнему продолжается.

Экологи опасаются, что Китай уничтожит экологию Северного ледовитого океана Фото: Pixabay

Эксперты также обеспокоены воздействием возросшего шума на чувствительную морскую среду и увеличением риска столкновений с китами.

Пока Северный морской путь играет лишь мизерную роль в мировой торговле. По данным "Росатома", российской государственной корпорации по атомной энергии, в прошлом году по нему прошло около 90 судов, тогда как через Суэцкий канал прошло более 13 000 судов.

Станет ли популярным Северный морской путь, зависит от целого ряда факторов. По словам Клауса Доддса, геополитического аналитика, существуют экономические соображения, включая стоимость фрахта, характер перевозимого груза и его срочную необходимость.

Кроме того, существуют геополитические факторы. Если эскалация враждебности вдоль маршрута Суэцкого канала, включая Красное и Южно-Китайское моря, усилится, это сделает Арктику более привлекательной.

И наоборот, крупная экологическая катастрофа или гибель людей могут сделать маршрут политически неприемлемым.

Но большим преимуществом Китая в Арктике является то, что западные судоходные компании в основном отказались от пути через Северный ледовитый океан, опасаясь, прежде всего, близости России.

