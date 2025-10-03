Посилки з Китаю тепер пливуть наднебезпечним шляхом, який може знищити Північний льодовитий океан

Контейнеровоз "Стамбульський міст" відчалив із Китаю до Європи, завантажений усім необхідним — від батарейок до одягу. Але замість того, щоб попрямувати на південь до Суецького каналу, судно вирушило штурмувати крижані води Північного Льодовитого океану Північним морським шляхом.

Цю подорож корабля Istanbul Bridge розглядають як важливий крок на шляху Китаю до створення "Полярного шовкового шляху" — інфраструктурного та судноплавного коридору через верхівку світу, і вона стала можливою тільки завдяки зміні клімату, пише CNN.

Крижаний ландшафт Арктики змінився набагато швидше, ніж очікувалося, оскільки людство спалює викопне паливо і нагріває планету. І регіон Північного Льодовитого океану нагрівається приблизно в чотири рази швидше, ніж решта світу. Морський лід тріскається і тане.

"Це дійсно перший випадок, коли зміна клімату змінює карту", — сказав Мальте Хамперт, старший науковий співробітник і засновник Арктичного інституту.

За словами експертів, розвиток цього маршруту може принести Китаю значні економічні та геополітичні вигоди, оскільки він розраховує на звільнення Арктики від криги і стратегічні можливості, які відкриваються завдяки цьому. Однак вони попереджають, що відправлення флотилій через цей незайманий, віддалений і небезпечний регіон — це неминуче наближення екологічної та гуманітарної катастрофи.

Судна і раніше користувалися Північним морським шляхом, який зараз доступний лише кілька місяців влітку і восени. Перші контейнеровози почали ходити Арктикою понад десять років тому, але зазвичай це були спеціалізовані, разові рейси. Те що робить Китай, раніше здавалося неможливим.

Китай прокладає Полярний шовковий шлях — що відомо

Контейнеровоз "Стамбульський міст" пройде 18-денним маршрутом із китайського порту Нінбо-Чжоушань до Фелікстоу (Велика Британія) у супроводі криголамів. Наразі воно проходить через Берингову протоку, що розділяє Росію та Аляску. Потім воно перетне Арктику, огинаючи північне узбережжя Росії, і попрямує в Північне море, зайшовши до Великої Британії, а потім до портів Нідерландів, Німеччини та Польщі.

Маршрут китайського контейнеровоза Фото: films

За даними митної служби Нінбо, цей рейс "знаменує собою офіційне відкриття першого у світі контейнерного маршруту "Китай-Європа Арктичний експрес" і "великий прорив" у полярному регіоні, який дасть змогу доставити товари в Європу якраз до піку різдвяного сезону.

Комерціалізація Північного морського шляху переорієнтує торгівлю, вважає Елізабет Б'юкенен, старший науковий співробітник Австралійського інституту стратегічної політики: "Новий глобальний економічний коридор ось-ось з'явиться... Це переломний момент".

У чому плюси подорожей через Північний льодовитий океан

Потенційні переваги очевидні. По-перше, Північний морський шлях порівняно короткий: він займає приблизно вдвічі менше часу, ніж подорож на південь через Суецький канал.

Це також може допомогти обійти потенційні вузькі місця на традиційних маршрутах, включно з нападами на торгові судна з боку підтримуваних Іраном єменських повстанців-хуситів у Червоному морі, що тривають із 2023 року. Тим часом глобальні маршрути через Панамський канал були порушені через низький рівень води, оскільки регіон бореться із сильною посухою.

За даними митниці Нінбо, коротший маршрут також скорочує обсяги забруднення, що викликає нагрівання планети, на 50%.

Китай освоює Північний шовковий шлях Фото: films

Але Ендрю Дамбрілл, північноамериканський радник Альянсу чистої Арктики, вважає, що новий "Шовковий шлях" руйнує екологічну рівновагу.

Морський лід може пошкодити судна або зупинити їх, змушуючи змінити маршрут або повернути назад. Суднам також доводиться боротися з тим, що Дамбрілл назвав "ворогами судноплавства": темрявою полярної ночі, крижаними морозами і туманом.

Якщо в цій суворій і віддаленій місцевості щось піде не так, це може швидко обернутися катастрофою.

Якщо трапиться розлив нафти або палива, то немає можливості швидко на них реагувати. Незрозуміло, яке паливо використовується на китайському судні, але якщо це важке, густе паливо, що забруднює навколишнє середовище, то наслідки розливів можуть бути особливо серйозними.

Важке паливо також виробляє чорний вуглець — різновид сажі, яка може осідати на льоду і прискорювати танення, затемнюючи поверхню, що призводить до поглинання більшої кількості сонячної енергії. Правила, що забороняють використання важкого палива в Арктиці, набули чинності торік, але через перехідні періоди і лазівки його використання, як і раніше, триває.

Екологи побоюються, що Китай знищить екологію Північного льодовитого океану Фото: Pixabay

Експерти також занепокоєні впливом збільшеного шуму на чутливе морське середовище і збільшенням ризику зіткнень із китами.

Поки що Північний морський шлях відіграє лише мізерну роль у світовій торгівлі. За даними "Росатома", російської державної корпорації з атомної енергії, торік ним пройшло близько 90 суден, тоді як через Суецький канал пройшло понад 13 000 суден.

Чи стане популярним Північний морський шлях, залежить від цілої низки чинників. За словами Клауса Доддса, геополітичного аналітика, існують економічні міркування, включно з вартістю фрахту, характером вантажу, що перевозиться, і його терміновою необхідністю.

Крім того, існують геополітичні чинники. Якщо ескалація ворожості вздовж маршруту Суецького каналу, включно з Червоним і Південно-Китайським морями, посилиться, це зробить Арктику привабливішою.

І навпаки, велика екологічна катастрофа або загибель людей можуть зробити маршрут політично неприйнятним.

Але великою перевагою Китаю в Арктиці є те, що західні судноплавні компанії здебільшого відмовилися від шляху через Північний льодовитий океан, побоюючись насамперед близькості Росії.

