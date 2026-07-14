Операция "МоЛоЧКа" в действии: "Мадяр" заявил о поражении 11 судов РФ за ночь в Азовском море

Подразделения Сил беспилотных систем за ночь 14 июля поразили 11 российских судов в Азовском море. По данным военных, всего за девять суток в рамках операции "МоЛоЧКа" было поражено 116 судов.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, за ночь были поражены пять танкеров, пять сухогрузов и один буксир.

"За ночь 14 июля. За 9 суток в Азовском море в рамках операции "МоЛоЧКа" силами СБС было задержано 116 судов: 5 танкеров, 5 сухогрузов и 1 буксир", — сообщил "Мадяр".

Он пояснил, что главная цель — вывести из строя фидерный флот РФ, который является важной частью так называемого теневого флота. По словам командира, это затрудняет экспорт российской нефти через Волго-Донский канал и Азовское море на крупные танкеры, которые не могут заходить в порты из-за осадки.

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Кроме того, "Мадяр" заявил, что поражение танкеров и буксиров также ограничивает поставки бензина во временно оккупированный Крым через Азовское море. Он добавил, что альтернативные маршруты автомобильного и железнодорожного транспорта также находятся "под огневым контролем".

Напомним, 9 июля командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди обнародовал подробный отчет об ударах по российским танкерам, нанесенных с 6 по 9 июля. Он назвал типы и названия почти всех судов, которые атаковали украинские дроны, отметив, что отдельные танкеры подверглись повторным ударам. По его данным, под атаки попали 22 танкера, перевозившие топливо во временно оккупированный Крым. Ориентировочный объем топлива на их борту составлял 120–160 тысяч тонн. Также Бровди опубликовал видео ударов, на котором, по его словам, видно, что российские средства ПВО не препятствовали атаке.

В то же время аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали украинские удары по логистическим маршрутам в Крыму, российским танкерам и нефтеперерабатывающим заводам. Они пришли к выводу, что эти атаки продемонстрировали неспособность российской ПВО защитить важные объекты, ведь украинские дроны наносят удары как по сухопутным маршрутам снабжения в Крым, так и по судам в Азовском море недалеко от Крымского моста.