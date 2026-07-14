Операція "МоЛоЧКа" в дії: "Мадяр" заявив про ураження 11 суден РФ за ніч в Азовському морі

Підрозділи Сил безпілотних систем за ніч 14 липня уразили 11 російських суден в Азовському морі. За даними військових, загалом за дев'ять діб у межах операції "МоЛоЧКа" було уражено 116 суден.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, за ніч були уражені п'ять танкерів, п'ять суховантажів і один буксир.

"За ніч 14 липня. 116 суден за 9 діб впольовано Птахами СБС у Азовському морі у межах операції "МоЛоЧКа": 5 танкерів, 5 суховантажів та 1 буксир", — повідомив Мадяр.

Він пояснив, що головною метою є виведення з ладу фідерного флоту РФ, який є важливою частиною так званого тіньового флоту. За словами командира, це ускладнює експорт російської нафти через Волго-Донський канал та Азовське море до великих танкерів, які не можуть заходити в порти через осадку.

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Крім того, Мадяр заявив, що ураження танкерів і буксирів також обмежує постачання бензину до тимчасово окупованого Криму через Азовське море. Він додав, що альтернативні маршрути автомобільним і залізничним транспортом також перебувають "під вогневим контролем".

Нагадаємо, 9 липня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді оприлюднив детальний звіт про удари по російських танкерах, завдані з 6 по 9 липня. Він назвав типи та назви майже всіх суден, які атакували українські дрони, зазначивши, що окремі танкери зазнали повторних ударів. За його даними, під атаки потрапили 22 танкери, які перевозили пальне до тимчасово окупованого Криму. Орієнтовний обсяг пального на їхньому борту становив 120–160 тисяч тонн. Також Бровді опублікував відео ударів, на якому, за його словами, видно, що російські засоби ППО не перешкоджали атаці.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували українські удари по логістичних маршрутах у Криму, російських танкерах і нафтопереробних заводах. Вони дійшли висновку, що ці атаки продемонстрували неспроможність російської ППО захистити важливі об'єкти, адже українські дрони завдають ударів як по сухопутних маршрутах постачання в Крим, так і по суднах в Азовському морі неподалік Кримського мосту.