США продали на металобрухт два підсанкційні танкери, які пов'язують із РФ, — ЗМІ

Танкери Era, який раніше плавав під назвами Marinera та Bella 1, та Lileo, що ходив під назвами Galileo та Veronica, були продані урядом Сполучених Штатів Америки компанії Global Marketing Systems. Ця компанія займається утилізацією суден і базується в Дубаї.

Сума угоди не розголошується, а танкери будуть утилізовані на металобрухтових верфях в Індії, повідомляє галузеве видання Lloyd's List.

"Уряд США продав їх нам, і існувала судова ухвала, яка дозволяла продаж, але є певні складнощі, зокрема той факт, що ми не були впевнені, хто був їхнім попереднім власником", — заявив генеральний директор GMS Аніл Шарма.

Захоплення танкера Marinera (Era): що відомо

16 грудня 2025 року США оголосили тотальну блокаду для будь-яких нафтових танкерів, що прямують до Венесуели або у зворотному напрямку.

31 грудня члени екіпажу нафтового танкера Bella-1 намалювали на корпусі судна грубе зображення російського прапора. Американські офіційні особи заявили, що судно Bella-1 йшло під прапором Гайани, який, за їхніми словами, є недійсним, коли берегова охорона вперше спробувала піднятися на його борт. А заява про російський статус може ще більше ускладнити юридичні аспекти захоплення судна. Також танкер отримав нову назву — Marinera.

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7 січня 2026 року стало відомо, що США проводять операцію із затримання нафтового танкера, пов’язаного з Венесуелою, у водах на південь від Ісландії. Цьому передувало двотижневе переслідування судна у водах Атлантики.

ЗМІ повідомляли, що під час операції поблизу перебували російські військові кораблі, зокрема російський підводний човен. Однак вони нібито не чинили жодного опору.

Тоді Вашингтон заявив, що танкер використовувався для транспортування нафти, на яку накладено санкції, з Венесуели та Ірану, а міністр оборони США Піт Гегсет наголосив, що захоплення підтримує рішення президента США, спрямоване проти суден, на які поширюються санкції та які загрожують безпеці й стабільності Західної півкулі.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомляло, що Росія направила підводний човен та інші військово-морські засоби для супроводу танкера Marinera. Судно було порожнім, однак США не дозволили йому пришвартуватися біля берегів Венесуели.

З’ясувалося, що судно належить російській компанії "Буревестмарін". Компанію в липні 2025 року заснував у російській Рязані бізнесмен із тимчасово окупованого Криму Ілля Бугай, який зазначений як генеральний менеджер нафтотрейдерської компанії.

Наприкінці січня майже весь екіпаж танкера Marinera, який раніше мав назву Bella 1 і був затриманий ВМС США на початку місяця, відпустили та відправили додому. 17 членів екіпажу були українцями.

Того ж місяця в Карибському морі було захоплено танкер під російським прапором, який нині відомий як Lileo. Він перебував під санкціями США проти Росії.

Загалом після військової операції у Венесуелі США захопили до 10 нафтових танкерів.

Нагадаємо, Трамп пообіцяв "звільняти" судна, заблоковані в Ормузькій протоці.

Також повідомлялося, що 2 серпня італійські військові взяли на абордаж судно "тіньового флоту" РФ.