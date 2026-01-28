Моряків захопленого тіньового танкера Marinera відпустили по домівках: куди поїхали українці

Майже весь екіпаж танкера Marinera, який раніше носив назву Bella 1 і був узятий на абордаж ВМС США на початку січня, відпустили і відправили по домівках. Росіяни поїхали в РФ, а моряки з українськими паспортами — роз'їхалися по всьому світу.

Видання "Верстка" поспілкувалося з двома моряками тіньового танкера, які розповіли, що екіпаж перебував у Шотландії, спочатку в місті Елгін, потім в Абердині. Кілька днів тому морякам купили квитки, а сьогодні вони вилетіли додому.

Захоплення тіньового танкера ВМС США

Двоє росіян вирушили до Москви, а український екіпаж, як стверджують співрозмовники журналістів, не повертатимуться в Україну. Частина з 17 володарів українських паспортів полетить в інші країни, зокрема в Молдову. Ще п'ятеро добровільно вирушать до США, щоб дати свідчення в судовому процесі. Їх запевнили, що "у США до них немає претензій", — повідомило джерело.

Обвинуваченими у справі проходять капітан судна, громадянин Грузії Автанділ Каландадзе, і його старший помічник. Їх заарештували і на кораблі берегової охорони США вивезли з Шотландії.

Дружина Каландадзе і його адвокат намагалися домогтися заборони на вивезення капітана з Шотландії в місцевому суді. Адвокат Аамер Анвар заявив, що США "по суті викрали" Каландадзе. Інформації про особу старпома тіньового танкера поки немає, але деякі інсайдери стверджують, що він громадянин України.

Як відбувалося захоплення тіньового танкера Marinera

20 грудня берегова охорона США підійшла до Marinera і запросила документи на судно разом зі списком членів екіпажу. Ці вимоги команда виконала.

"За кілька годин, мабуть, берегова охорона США зв'язалася з урядом Гайани, під яким начебто у нас був прапор. Гайана сказала, що наш прапор нелегітимний, тобто нашого пароплава офіційно в базі Гайани немає", — каже моряк, який назвався Костянтином. Після чого американці попросили танкер пройти за ними, але оператор судна на ім'я Кирило сказав капітану розвертати судно і прямувати в Атлантику.

Капітан послухався оператора і направив танкер у бік Атлантичного океану. За словами Констаніна, екіпаж щонайменше дві доби не знав, що їх переслідує американське судно. Коли Marinera почав іти від берегової охорони, на борту відключили інтернет, а на судні оголосили про піратську атаку. Команда добу просиділа в "цитаделі" — укріпленому приміщенні на борту корабля.

"Коли почалося саме захоплення, капітан оголосив гучним зв'язком, що всі члени екіпажу пройдіть у свої каюти, відчиніть двері і там ляжте на підлогу або просто стійте з піднятими руками", — згадує Костянтин.

Він підтвердив, що російські військові кораблі та підводний човен були поруч із тіньовим танкером, але нічого не зробили.

За його оцінкою, на корму судна по черзі висаджувалися по шість осіб із восьми вертольотів. На судно спочатку вийшли військові США, а незабаром з'явилися співробітники Міністерства внутрішньої безпеки і ФБР. Американці не проводили формальних допитів, але запропонували морякам добровільно розповісти, що ті знають про танкер, компанію та її співробітників, зокрема про заробітки на судні.

При цьому представники спецслужб США вилучили у моряків усю техніку, а їх самих замкнули в їдальні площею 20 квадратних метрів.

"Нас годував наш кухар, ми йому допомагали. Нас не випускали на вулицю, але в туалет і душ водили регулярно", — розповідає Костянтин. Друге джерело зазначило, що в цьому приміщенні весь екіпаж спав, їв і "деградував".

Капітана і його старшого помічника тримали в окремому приміщенні, оскільки вони були затримані. Морякам дозволили відправити повідомлення рідним.

Також Костянтин розповів, що російський прапор на танкері Marinera був "нелегітимний", оскільки для реєстрації нової країни судно має спочатку зайти в порт. Коли моряки дізналися про нове громадянство судна, то більша частина команди підписала петицію про те, що вони відмовляються працювати під прапором РФ. Співрозмовники "Верстки" зазначили, що цей документ підписали українці.

Костянтин зазначив, що йшов на це судно за хорошими грошима і швидким кар'єрним зростанням. Але коли США почали гонитву за танкером, усі менеджери Zolos, які наймали екіпаж, видалили свої чати з моряками. Екіпаж все ще не отримав свою зарплату за січень.

Тіньовий танкер Marinera — що відомо про корабель тіньового флоту РФ

Тіньовий танкер Bella 1 раніше носив іншу назву і слідував морями та океанами під прапорами різних країн. А також був помічений за перевезенням нафтопродуктів з Ірану і Венесуели.

Тіньовий танкер Marinera був захоплений США Фото: U.S. Army

Після військової операції США у Венесуелі і захоплення Ніколаса Мадуро, ВМС США почали захоплювати танкери тіньового флоту, але Bella 1 примудрявся вислизати від військових США довгий час. У якийсь момент команда танкера намалювала на борту російський прапор, а Росія відправила до танкера підводний човен і кораблі. Танкер Bella 1 змінив назву на Marinera і був внесений до російського реєстру суден. Також повідомлялося, що МЗС РФ офіційно просив Білий дім залишити танкер у спокої. Але Мін'юст США отримав ордер на арешт танкера через те, що його використовували на перевезенні іранської нафти.

Мінтранс Росії в день затримання танкера, 7 січня, повідомив, що 24 грудня Marinera одержала тимчасовий дозвіл на плавання під державним прапором Росії, тому арешт судна не відповідає Конвенції ООН з морського права 1982 року. Російське МЗС повідомило, що серед екіпажу є російські громадяни і зажадало від США повернути їх до Росії. Генпрокурор США Пем Бонді після захоплення Marinera заявила, що членам екіпажу висунуть кримінальні обвинувачення, оскільки судно перевозило підсанкційну нафту з Венесуели та Ірану.

Нагадаємо, Фокус писав про подорож тіньового танкера Marinera і про те, як розвивалися події.

Також стало відомо, що 14 країн закривають Балтійське море для тіньового флоту.