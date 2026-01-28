Моряков захваченного теневого танкера Marinera отпустили по домам: куда поехали украинцы

Почти весь экипаж танкера Marinera, который ранее носил название Bella 1 и был взят на абордаж ВМС США в начале января, отпустили и отправили по домам. Россияне поехали в РФ, а моряки с украинскими паспортами – разъехались по всему миру.

Издание "Верстка" пообщалось с двумя моряками теневого танкера, которые рассказали, что экипаж находился в Шотландии, сначала в городе Элгин, затем в Абердине. Несколько дней назад морякам купили билеты, а сегодня они вылетели домой.

Захват теневого танкера ВМС США

Двое россиян отправились в Москву, а украинский экипаж, как утверждают собеседники журналистов, не будут возвращаться в Украину. Часть из 17 обладателей украинских паспортов улетит в другие страны, в том числе в Молдову. Еще пятеро добровольно отправятся в США, чтобы дать показания в судебном процессе. Их заверили, что "у США к ним нет претензий", – сообщил источник.

Обвиняемыми по делу проходят капитан судна, гражданин Грузии Автандил Каландадзе, и его старший помощник. Их арестовали и на корабле береговой охраны США вывезли из Шотландии.

Жена Каландадзе и его адвокат пытались добиться запрета на вывоз капитана из Шотландии в местном суде. Адвокат Аамер Анвар заявил, что США "по сути похитили" Каландадзе. Информации о личности старпома теневого танкера пока нет, но некоторые инсайдеры утверждают, что он гражданин Украины.

Как происходил захват теневого танкера Marinera

20 декабря береговая охрана США подошла к Marinera и запросила документы на судно вместе со списком членов экипажа. Эти требования команда выполнила.

"Спустя пару часов, видать, береговая охрана США связалась с правительством Гайаны, под которым типа у нас был флаг. Гайана сказала, что наш флаг нелегитимный, то есть нашего парохода официально в базе Гайаны нет", – говорит моряк, назвавшийся Константином. После чего американцы попросили танкер проследовать за ними, но оператор судна по имени Кирилл сказал капитану разворачивать судно и направляться в Атлантику.

Капитан послушался оператора и направил танкер в сторону Атлантического океана. По словам Констанина, экипаж как минимум двое суток не знал, что их преследует американское судно. Когда Marinera начал уходить от береговой охраны, на борту отключили интернет, а на судне объявили о пиратской атаке. Команда сутки просидела в "цитадели" — укрепленном помещении на борту корабля.

"Когда начался сам захват, капитан объявил по громкой связи, что все члены экипажа пройдите в свои каюты, откройте дверь и там лягте на пол или просто стойте с поднятыми руками", – вспоминает Константин.

Он подтвердил, что российские военные корабли и подлодка были рядом с теневым танкером, но ничего не предприняли.

По его оценке, на корму судна по очереди высаживались по шесть человек из восьми вертолетов. На судно вначале вышли военные США, а вскоре появились сотрудники Министерства внутренней безопасности и ФБР. Американцы не проводили формальные допросы, но предложили морякам добровольно рассказать, что те знают о танкере, компании и ее сотрудниках, в том числе о заработках на судне.

При этом представители спецслужб США изъяли у моряков всю технику, а их самих заперли в столовой площадью 20 квадратных метров.

"Нас кормил наш повар, мы ему помогали. Нас не выпускали на улицу, но в туалет и душ водили регулярно", – рассказывает Константин. Второй источник отметил, что в этом помещении весь экипаж спал, ел и "деградировал".

Капитана и его старшего помощника держали в отдельном помещении, поскольку они были задержаны. Морякам разрешили отправить сообщения родным.

Также Константин рассказал, что российский флаг на танкере Marinera был "нелегитимен", поскольку для регистрации новой страны судно должно сначала зайти в порт. Когда моряки узнали о новом гражданстве судна, то большая часть команды подписала петицию о том, что они отказываются работать под флагом РФ. Собеседники "Верстки" отметили, что этот документ подписали украинцы.

Константин отметил, что шел на это судно за хорошими деньгами и быстрым карьерным ростом. Но когда США начали погоню за танкером, все менеджеры Zolos, которые нанимали экипаж, удалили свои чаты с моряками. Экипаж все еще не получил свою зарплату за январь.

Теневой танкер Marinera – что известно о корабле теневого флота РФ

Теневой танкер Bella 1 ранее носил другое название и следовал по морям и океанам под флагами разных стран. А также был замечен за перевозкой нефтепродуктов из Ирана и Венесуэлы.

Теневой танкер Marinera был захвачен США Фото: U.S. Army

После военной операции США в Венесуэле и захвата Николаса Мадуро, ВМС США начали захватывать танкеры теневого флота, но Bella 1 умудрялся ускользать от военных США долгое время. В какой-то момент команда танкера нарисовала на борту российский флаг, а Россия отправила к танкеру подводную лодку и корабли. Танкер Bella 1 сменил название на Marinera и был внесен в российский реестр судов. Также сообщалось, что МИД РФ официально просил Белый дом оставить танкер в покое. Но Минюст США получил ордер на арест танкера из-за того, что его использовали на перевозке иранской нефти.

Минтранс России в день задержания танкера, 7 января, сообщил, что 24 декабря Marinera получила временное разрешение на плавание под государственным флагом России, поэтому арест судна не соответствует Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российский МИД сообщил, что среди экипажа есть российские граждане и потребовали от США вернуть их в Россию. Генпрокурор США Пэм Бонди после захвата Marinera заявила, что членам экипажа предъявят уголовные обвинения, так как судно перевозило подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана.

Напомним, Фокус писал о путешествии теневого танкера Marinera и о том, как развивались события.

Также стало известно, что 14 стран закрывают Балтийское море для теневого флота.