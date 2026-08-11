США продали на металлолом два подсанкционных танкера, которые связывают с РФ, — СМИ

Танкеры Era, ранее плававший под названиями Marinera и Bella 1, и Lileo, ходивший под названиями Galileo и Veronica, проданы правительством Соединенных Штатов Америки компании Global Marketing Systems. Она занимается утилизацией судов и базируется в Дубае.

Сумма сделки не раскрывается, а танкеры будут утилизированы на металлоломных верфях в Индии, сообщает отраслевое издание Lloyd's List.

"Правительство США продало их нам, и существовало постановление суда, разрешающее продажу, но есть сложности, не в последнюю очередь тот факт, что мы не были уверены, кто был их предыдущим владельцем", — заявил генеральный директор GMS Анил Шарма.

Захват танкера Marinera (Era): что известно

16 декабря 2025 года США объявили тотальную блокаду для любых нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу или в обратном направлении.

31 декабря члены нефтяного танкера Bella-1 нарисовали на корпусе судна грубое изображение российского флага. Американские официальные лица заявили, что судно Bella-1 шло под флагом Гайаны, который, по их словам, недействителен, когда береговая охрана впервые попыталась подняться на его борт. А заявление о российском статусе может еще больше осложнить юридические аспекты захвата судна. Также танкер получил новое название — Marinera.

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7 января 2026-го стало известно, что США проводят операцию по задержанию нефтяного танкера, который связан с Венесуэлой, в водах к югу от Исландии. Этому предшествовало двухнедельное преследование судна в водах Атлантики.

СМИ сообщали, что во время операции поблизости находились российские военные корабли, в частности российская подводная лодка. Однако они якобы не оказали никакого сопротивления.

Тогда Вашингтон заявил, что танкер использовался для транспортировки нефти, находящейся под санкциями, из Венесуэлы и Ирана, а министр войны США Пит Гегсет подчеркнул, что захват поддерживает решение президента США, направленное против судов, на которые распространяются санкции и которые угрожают безопасности и стабильности Западного полушария.

Перед этим The Wall Street Journal сообщало, что Россия направила подводную лодку и другие военно-морские средства для сопровождения танкера Marinera. Судно было пустым, впрочем США не позволили ему пришвартоваться у берегов Венесуэлы.

Выяснилось, что судно принадлежит российской компании "Буревестмарин". Компанию в июле 2025 года основал в российской Рязани бизнесмен из временно оккупированного Крыма Илья Бугай, который указан как генеральный менеджер нефтетрейдерской компании.

В конце января почти весь экипаж танкера Marinera, который ранее носил название Bella 1 и был взят на абордаж ВМС США в начале месяца, отпустили и отправили по домам. 17 членов экипажа были украинцами.

В том же месяце в Карибском море был захвачен танкер под российским флагом, ныне известный как Lileo. Он находился под санкциями США против России.

Всего после военной операции в Венесуэле США захватили до 10 нефтяных танкеров.

Напомним, Трамп пообещал "освобождать" суда, заблокированные в Ормузском проливе.

Также сообщалось, что 2 августа Итальянские военные взяли на абордаж судно "теневого флота" РФ.