Военно-морская миссия Европейского Союза во главе с Италией поднялась на борт танкера Toa Payoh, который находится под санкциями ЕС.

Судно "теневого флота" России перехватили к западу от сицилийского острова Пантеллерия во время следования из Бенина в Стамбул, сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Италии.

По словам источника, знакомого с операцией, судно перешло под камерунскую регистрацию только на прошлой неделе. Морские власти начали проверку, чтобы убедиться в законном праве танкера ходить под камерунским флагом и в действительности его регистрационных документов.

Операция получила название EUNAVFOR MED Irini

Инсайдер добавил, что военно-морская миссия ЕС, получившая название операция EUNAVFOR MED Irini, не имела полномочий задерживать суда во время таких проверок, а это значит, то танкер не арестовали.

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Тем не менее документация, собранная во время досмотра, все еще изучается, и национальные власти могут ее в дальнейшем изъять в случае необходимости.

Капитан танкера сначала отказался сотрудничать с миссией ЕС, что побудило группу итальянских военнослужащих подняться на борт судна с вертолета, запущенного с Thaon di Revel, флагмана миссии ЕС EUNAVFOR MED.

Инспекция, проведенная при поддержке греческого судна и польского морского патрульного самолета, длилась около двух часов.

В операции участвовал польский военный вертолет

"Я хотел бы поздравить персонал судна Thaon di Revel и всех военнослужащих, участвовавших в операции, с проявленным профессионализмом, подготовкой и твердостью. Эта деятельность также конкретно свидетельствует о вкладе Италии в безопасность Средиземноморья и о действиях Европейского союза", — заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

Издание отмечает, что это — уже вторая подобная операция менее чем за две недели, поскольку Европа усиливает контроль за судами, подозреваемыми в содействии Москве в обходе нефтяных санкций. Первый инцидент имел место 20 июля. Танкер MV South Star, еще одно судно, связанное с российским "теневым флотом", которое было проверено по подозрению в том, что оно также ходило под ложным флагом.

EUNAVFOR MED Irini — это военно-морская миссия ЕС, созданная в 2020 году для обеспечения соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. С тех пор правительства стран ЕС расширили ее сферу действия, разрешив ей проводить досмотры судов.

Тем временем Силы беспилотных систем ВСУ продолжают уничтожать российские танкеры в Черном море. Удары были настолько успешными, что генеральный директор Chevron Майк Вирт пожаловался администрации Трампа на украинские атаки по суднам. Компания владеет солидной частью нефтяного месторождения в Казахстане и долей в Каспийском трубопроводе.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами нанесла удар в Черном море по танкерам "Louise 1" и "Banda", входящим в состав "теневого флота" РФ.

Также сообщалось, что дроны СБС подожгли новые танкеры с бензином в Азовском море.