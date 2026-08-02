Італійські військові взяли на абордаж судно "тіньового флоту" РФ, — Reuters
Військово-морська місія Європейського Союзу на чолі з Італією піднялася на борт танкера Toa Payoh, який перебуває під санкціями ЄС.
Судно "тіньового флоту" Росії перехопили на захід від сицилійського острова Пантелерія під час прямування з Беніну до Стамбула, повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Італії.
За словами джерела, знайомого з операцією, судно перейшло під камерунську реєстрацію лише минулого тижня. Морська влада почала перевірку, щоб переконатися в законному праві танкера ходити під камерунським прапором та чи дійсні його реєстраційні документи.
Інсайдер додав, що військово-морська місія ЄС, яка отримала назву операція EUNAVFOR MED Irini, не мала повноважень затримувати суд під час таких перевірок, а це означає, що танкера не заарештували.
Проте документація, зібрана під час огляду, все ще вивчається, і національна влада може її надалі вилучити у разі потреби.
Капітан танкера спочатку відмовився співпрацювати з місією ЄС, що спонукало групу італійських військовослужбовців піднятися на борт судна з гелікоптера, запущеного з Thaon di Revel, флагмана місії ЄС EUNAVFOR MED.
Інспекція, проведена за підтримки грецького судна та польського морського патрульного літака, тривала близько двох годин.
"Я хотів би привітати персонал судна Thaon di Revel і всіх військовослужбовців, які брали участь в операції, з виявленим професіоналізмом, підготовкою та твердістю. Ця діяльність також конкретно свідчить про внесок Італії в безпеку Середземномор'я та про дії Європейського союзу", — заявив міністр оборони Італії Гвід.
Видання зазначає, що це вже друга подібна операція менш ніж за два тижні, оскільки Європа посилює контроль за суднами, які підозрюються у сприянні Москві в обході нафтових санкцій. Перший інцидент стався 20 липня. Танкер MV South Star, ще одне судно, пов'язане з російським "тіньовим флотом", перевірене за підозрою в тому, що воно також ходило під фальшивим прапором.
EUNAVFOR MED Irini — це військово-морська місія ЄС, створена у 2020 році для забезпечення дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії. З того часу уряди країн ЄС розширили її сферу дії, дозволивши їй проводити огляд судів.
Тим часом Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують знищувати російські танкери у Чорному морі. Удари були настільки успішними, що генеральний директор Chevron Майк Вірт поскаржився адміністрації Трампа на українські атаки на суднах. Компанія володіє солідною частиною нафтового родовища в Казахстані та часткою у Каспійському трубопроводі.
Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами завдала удару у Чорному морі по танкерам "Louise 1" і "Banda", що входять до складу "тіньового флоту" РФ.
Також повідомлялося, що дрони СБС підпалили нові танкери з бензином в Азовському морі.