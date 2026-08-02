Італійські військові взяли на абордаж судно "тіньового флоту" РФ, — Reuters

Військово-морська місія Європейського Союзу на чолі з Італією піднялася на борт танкера Toa Payoh, який перебуває під санкціями ЄС.

Судно "тіньового флоту" Росії перехопили на захід від сицилійського острова Пантелерія під час прямування з Беніну до Стамбула, повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Італії.

За словами джерела, знайомого з операцією, судно перейшло під камерунську реєстрацію лише минулого тижня. Морська влада почала перевірку, щоб переконатися в законному праві танкера ходити під камерунським прапором та чи дійсні його реєстраційні документи.

Операція отримала назву EUNAVFOR MED Irini

Інсайдер додав, що військово-морська місія ЄС, яка отримала назву операція EUNAVFOR MED Irini, не мала повноважень затримувати суд під час таких перевірок, а це означає, що танкера не заарештували.

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Проте документація, зібрана під час огляду, все ще вивчається, і національна влада може її надалі вилучити у разі потреби.

Капітан танкера спочатку відмовився співпрацювати з місією ЄС, що спонукало групу італійських військовослужбовців піднятися на борт судна з гелікоптера, запущеного з Thaon di Revel, флагмана місії ЄС EUNAVFOR MED.

Інспекція, проведена за підтримки грецького судна та польського морського патрульного літака, тривала близько двох годин.

В операції брав участь польський військовий гелікоптер

"Я хотів би привітати персонал судна Thaon di Revel і всіх військовослужбовців, які брали участь в операції, з виявленим професіоналізмом, підготовкою та твердістю. Ця діяльність також конкретно свідчить про внесок Італії в безпеку Середземномор'я та про дії Європейського союзу", — заявив міністр оборони Італії Гвід.

Видання зазначає, що це вже друга подібна операція менш ніж за два тижні, оскільки Європа посилює контроль за суднами, які підозрюються у сприянні Москві в обході нафтових санкцій. Перший інцидент стався 20 липня. Танкер MV South Star, ще одне судно, пов'язане з російським "тіньовим флотом", перевірене за підозрою в тому, що воно також ходило під фальшивим прапором.

EUNAVFOR MED Irini — це військово-морська місія ЄС, створена у 2020 році для забезпечення дотримання ембарго ООН на постачання зброї до Лівії. З того часу уряди країн ЄС розширили її сферу дії, дозволивши їй проводити огляд судів.

Тим часом Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують знищувати російські танкери у Чорному морі. Удари були настільки успішними, що генеральний директор Chevron Майк Вірт поскаржився адміністрації Трампа на українські атаки на суднах. Компанія володіє солідною частиною нафтового родовища в Казахстані та часткою у Каспійському трубопроводі.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Військово-морськими силами завдала удару у Чорному морі по танкерам "Louise 1" і "Banda", що входять до складу "тіньового флоту" РФ.

Також повідомлялося, що дрони СБС підпалили нові танкери з бензином в Азовському морі.