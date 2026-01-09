Танкер Marinera, захоплений США, пов'язаний із соратником Медведчука з Одеси, — ЗМІ

Танкер російського тіньового флоту "Marinera/Bella-1", затриманий цього тижня береговою охороною США після гонитви, пов'язаний з побіжним молдовським олігархом Іланом Шором і українським ексдепутатом від ОПЗЖ Віктором Баранським.

Віктор Баранський, колишній депутат Одеської міськради, після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну став фігурантом кількох кримінальних проваджень, зокрема за підозрою в держзраді. Він позбувся депутатського мандата і втік до РФ, де приєднався до нового проєкту Віктора Медведчука, повідомляє "Радіо Свобода". У Росії його бізнес, за інформацією "Думской", пов'язаний із "сірими" і "чорними" морськими перевезеннями.

2021 року структури, що мають до нього стосунок, опинилися під санкціями США за транспортування венесуельської нафти.

Ілан Шор — ще один "друг Кремля", який намагався привести до влади в Молдові проросійські сили. Він давно живе в Москві, а в Молдові його заочно засудили на 15 років позбавлення волі за виведення мільярда доларів із банківської системи країни.

Він отримав російський паспорт і допомагає владі обходити фінансові санкції через криптовалюту. Партнером Шора виступає державний "Промсвязьбанк", а в запуску проєкту восени 2025-го брав участь Володимир Путін.

Виплати через цей банк здійснюються членам його мережі в Молдові.

Український екс-депутат і "тіньовий флот"

Танкер Marinera на четвертий день погоні змінив прапор на російський, що, правда, особливо йому не допомогло. Разом із прапором різко змінився і власник: замість турецької компанії, що перебуває під санкціями США, ним стала рязанська фірма "Буревестмарин", зареєстрована в липні 2025 року.

Її гендиректор — 39-річний Ілля Бугай, який очолює також ТОВ "Руснефтехимторг", що займається поставками палива, зокрема танкерними. Ця компанія користувалася танкером із ймовірної флотилії Баранського і торгувала з фірмою, близькою до неформального холдингу екс-депутата, з'ясували розслідувачі.

Серед основних покупців палива "Руснефтехимторга" значилися кілька зарубіжних компаній, і у всіх них є спільна риса — ними володіють жінки, які проживають у Молдові.

Віктор Баранський Фото: Соцсети

Шор і Барановський: що їх може пов'язувати

У розслідуванні йдеться про те, що в листопаді 2020 року "Руснефтехимторг" брав кредит у 300 млн рублів ($3,7 млн за курсом на відповідну дату) у російського "Нефтепромбанка". Ще за півмісяця банк видав таку саму суму фірмі "Речмортранс", за якою, за даними "Верстки", стояв Баранський.

Через шість місяців Центробанк запідозрив Нафтопромбанк у виведенні активів і відібрав у нього ліцензію. , який пізніше втратив ліцензію і збанкрутував. Під час вирішення проблем із боргом за кредитом "Руснефтехимторг" передав кредиторові права вимог до третьої компанії, "Діаманд Естейт".

Їй із 2022 року належать два телеканали в Молдові, які пов'язують з оточенням Шора. До того ж молдавського бізнесмена підозрювали у виведенні коштів із "Нафтопромбанку".

Ілан Шор Фото: Sputnik

Захоплення танкера Marinera/Bella 1: що відомо

6 січня танкер Bella-1, який майже тиждень тікав від берегової охорони США, вирішив змінити прапор: на борту намалювали російський "триколор" і отримали назву Marinera. Після цього РФ, як написали західні медіа, нібито попросила США не нападати на корабель.

7 січня стало відомо, що на виручку нафтовому танкеру рушила російська флотилія з Мурманська. Йшлося, зокрема, про підводний човен і про інші кораблі, тип яких не вказували.

Тим часом близько 15-ї години агентство Reuters повідомило, що американські війська розпочали спецоперацію з узяття під контроль "Bella-1/Marianera". Крім того, з'явилися кадри південного командування з узяттям на абордаж танкера Sophia.

У МЗС РФ у відповідь на захоплення російського танкера закликали дотримуватися прав та інтересів росіян, які були серед екіпажу. У Міністерстві транспорту РФ зі свого боку звинуватили США в порушенні конвенції ООН з морського права.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт увечері 7 січня заявила, що екіпаж російського тіньового танкера Marinera можуть судити у США, оскільки це було судно "тіньового флоту" Венесуели, яке перевозило підсанкційну нафту.

9 січня США захопили ще один танкер російського тіньового флоту.

Видання The New York Times 8 січня писало, що захоплення танкера "Маринера" було "однією з найбільш провокаційних операцій" проти РФ і ще однією образою для Володимира Путіна з боку президента США Дональда Трампа.