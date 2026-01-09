Танкер Marinera, захваченный США, связан с соратником Медведчука из Одессы, — СМИ

Танкер российского теневого флота "Marinera/Bella-1", задержанный на этой неделе береговой охраной США после погони, связан с беглым молдавским олигархом Иланом Шором и украинским экс-депутатом от ОПЗЖ Виктором Баранским.

Виктор Баранский, бывший депутат Одесского горсовета, после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину стал фигурантом нескольких уголовных производств, в том числе по подозрению в госизмене. Он лишился депутатского мандата и сбежал в РФ, где присоединился к новому проекту Виктора Медведчука, сообщает "Радио Свобода". В России его бизнес, по информации "Думской", связан с "серыми" и "черными" морскими перевозками.

В 2021 году имеющие к нему отношение структуры оказались под санкциями США за транспортировку венесуэльской нефти.

Илан Шор – еще один "друг Кремля", который пытался привести к власти в Молдове пророссийские силы. Он давно живет в Москве, а в Молдове его заочно осудили на 15 лет лишения свободы за вывод миллиарда долларов из банковской системы страны.

Відео дня

Он получил российский паспорт и помогает властям обходить финансовые санкции через криптовалюту. Партнером Шора выступает государственный "Промсвязьбанк", а в запуске проекта осенью 2025-го участвовал Владимир Путин.

Выплаты через этот банк производятся членам его сети в Молдове.

Украинский экс-депутат и "теневой флот"

Танкер Marinera на четвертый день погони сменил флаг на российский, что, правда, особо ему не помогло. Вместе с флагом резко поменялся и владелец вместо турецкой компании, находящейся под санкциями США, им стала рязанская фирма "Буревестмарин", зарегистрированная в июле 2025 года.

Ее гендиректор – 39-летний Илья Бугай, возглавляющий также ООО "Руснефтехимторг", которое занимается поставками топлива, в том числе танкерными. Эта компания пользовалась танкером из предполагаемой флотилии Баранского и торговала с фирмой, близкой к неформальному холдингу экс-депутата, выяснили расследователи.

Среди основных покупателей топлива "Руснефтехимторга" числились несколько зарубежных компаний, и у всех них есть общая черта – ими владеют женщины, проживающие в Молдове.

Виктор Баранский Фото: Соцсети

Шор и Барановский: что их может связывать

В расследовании говорится, что в ноябре 2020 года "Руснефтехимторг" брал кредит в 300 млн рублей ($3,7 млн по курсу на соответствующую дату) у российского "Нефтепромбанка". Еще спустя полмесяца банк выдал такую же сумму фирме "Речмортранс", за которой, по данным "Верстки", стоял Баранский.

Через шесть месяцев Центробанк заподозрил Нефтепромбанк в выводе активов и отобрал у него лицензию. , который позже потерял лицензию и обанкротился. При решении проблем с долгом по кредиту "Руснефтехимторг" передал кредитору права требований к третьей компании, "Диаманд Эстейт".

Ей с 2022 года принадлежат два телеканала в Молдове, которые связывают с окружением Шора. Вдобавок молдавского бизнесмена подозревали в выводе средств из "Нефтепромбанка".

Илан Шор Фото: Sputnik

Захват танкера Marinera/Bella 1: что известно

6 января танкер Bella-1, который почти неделю убегал от береговой охраны США, решил сменить флаг: на борту нарисовали российский "триколор" и получили название Marinera. После этого РФ, как написали западные медиа, якобы попросила США не нападать на корабль.

7 января стало известно, что на выручку нефтяному танкеру двинулась российская флотилия из Мурманска. Речь шла, в частности, о подводной лодке и о других кораблях, тип которых не указывался.

Между тем около 15 часов агентство Reuters сообщило, что американские войска начали спецоперацию по взятию под контроль "Bella-1/Marianera". Кроме того, появились кадры южного командования с взятием на абордаж танкера Sophia.

В МИД РФ в ответ на захват российского танкера призвали соблюдать права и интересы россиян, которые были среди экипажа. В Министерстве транспорта РФ в свою очередь обвинили США в нарушении конвенции ООН по морскому праву.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт вечером 7 января заявила, что экипаж российского теневого танкера Marinera могут судить в США, поскольку это было судно "теневого флота" Венесуэлы, перевозившее подсанкционную нефть.

9 января США захватили еще один танкер российского теневого флота.

Издание The New York Times 8 января писало, что захват танкера "Маринера" был "одной из самых провокационных операций" против РФ и еще одним оскорблением для Владимира Путина со стороны президента США Дональда Трампа.