$500 диверсантам та $1000 священникам: як Путін планує розвалити ЄС та НАТО, — NYT

Російський диктатор Путін наприкінці 2025 року зібрав представників спецслужб та повідомив їм про плани на 2026 рік, розповіло медіа. План РФ — це руйнування НАТО та ЄС, при цьому руйнування має відбуватись зсередини завдяки низці таємних спецоперацій. Серед спецоперацій, окрім звичної дезінформації, — створення особливих загонів, навчених диверсіями впливати на вибори в Європі. Які інструменти використовує Кремль для розвалу НАТО та ЄС?

У 2024-2025 роках РФ намагалась допомогти проросійським політичним силам у Молдові, і хід виборів став прикладом впливу Кремля, ідеться у матеріалі медіа The New York Times. Троє авторів, Майкл Швірц, Адам Голдман, Аарон Кролік, зібрали інформацію про ті вибори та поговорили за молдовськими правоохоронцями. Медіа уточнило, що розглядає спецоперацію РФ проти Молдови у контексті розвалу ЄС та НАТО.

"Путін зібрав лідерів на секретний брифінг, щоб донести прямо протилежне повідомлення, за словами офіційних осіб з двох країн, обізнаних з цим інцидентом. Їхня мета на 2026 рік — це "розпад НАТО та ЄС зсередини", — сказали представники розвідки журналістам.

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Плани Путіна — як РФ вливає на вибори

Розслідувачі з'ясували, що Москва прикликала на допомогу церкву, влаштовувала спеціальні підготовчі табори, а інколи просто купувала голоси. Особлива роль віддавалась таборам, які створили у Сербії, і також у Боснії та в Москві. Керували цими таборами працівники ГРУ РФ за планом наукового центру "Сколково". Мета — створення спеціальних ударних груп для втручання у вибори. Крім того, був додатковий напрямок докладання зусиль РФ — це енергетичний шантаж, розповіло медіа.

Прокурори Молдови пояснили медіа, що для впливу на вибори не потрібно багато людей, а достатньо кількох, які "запалять іскру". У таборах збирали людей, яких платили по 400 дол. за навчання: для незаможних громадян це були серйозні кошти. З учасниками працювали люди у військовій формі, які вчили виготовляти вибухівку, керувати дронами, ставити вибухівку на дрони. До тих, хто відмовлявся навчатись, застосовували насильство, наприклад, одному чоловіку вдарили в обличчя та вибили зуб.

Троє представників західної розвідки, з якими поспілкувалось медіа, наголосили, що вперше у "маленькій Молдові" росіяни використали додаткові інструменти, окрім звичних хакерських атак та дезінформації. Ідеться про створення "піхотинців", які мали спинити рух країни у бік Європи. У статті зауважується, що напередодні Путін заявив, що Європа незаслужено "розпалює антиросійську істерію", а вже за кілька місяців прямо оголосив про новий антиєвропейський план.

Інший напрямок впливу на вибори — це підвезення людей, які голосуватимуть за проросійські сили. Зокрема, для Молдови ішлося про вербування 150 тис. осіб. Прокурори з'ясували, що на виплати 38 тис. активістам РФ передала проросійським політикам 20 млн дол. (по 500 дол. на кожного). Щодо участі священників, то встановили, що за проросійську діяльність платили по 1000 дол.

"Москва грає в довгу гру", — написало The New York Times з посиланням на мордовського посадовця.

Зауважмо, у 2027 роках очікується низка виборів у країнах, які є партнерами України та допомагають боротись проти РФ. Серед них — вибори президента Франції 18 квітні, парламентські вибори у Польщі жовтні-листопаді, і також вибори в Італії, Швеції, Естонії, Латвії.

Фокус писав, що 12 серпня з'явилась нова заява Путіна, звернена до країн Заходу. Російський диктатор прибув на базу підводних човнів на Далекому Сході та висловився щодо підсанкційних танкерів, які почали спиняти партнери України. Путін сказав, що йому не подобаються "піратські захоплення" і що РФ у відповідь захоплюватиме будь-які інші кораблі інших держав у будь-якій точці планети.

Нагадуємо, 14 серпня МЗС РФ опублікувало позицію Кремля щодо перемир'я, яке запропонувала Україна.