Пункт пропуску "Табаки" атакували "шахеди": рух через кордон з Молдовою зупинено

У ніч на 21 серпня російські війська атакували "шахедами" Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Внаслідок влучання пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. Пожежі на об’єктах локалізували працівники ДСНС.

Наслідки атаки на пункт пропуску Фото: ДПСУ

Наразі пропуск людей і транспортних засобів через пункт “Табаки” не здійснюється. Про ситуацію поінформували молдовську сторону.

Наслідки атаки на пункт пропуску Фото: ДПСУ

Транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску. У ДПСУ закликали громадян врахувати це під час планування поїздок.

Вночі 20 серпня на Одещині російські дрони також вдарили по пункту пропуску на кордоні з Молдовою. Про це повідомляв президент України Володимир Зеленський, він не уточнив, який саме пункт тоді постраждав від атаки.

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Зазначимо, раніше Фокус писав про появу ракети “Бандероль” у Молдові. За даними моніторингових каналів і Повітряних сил ЗСУ, російський засіб ураження перетнув повітряний простір України та попрямував у бік Молдови. Зазначалося, що це сталося поблизу села Дністровського. Приблизно за годину до цього, близько 17:30, повідомляли про запуск у напрямку Одеської області чотирьох ракет «Бандероль», ударних дронів і ракети Х-31П.

Нагадаємо, 13 серпня західні медіа повідомили про тиск Росії на Молдову. Йшлося, зокрема, про підготовку диверсантів і спроби залучити священників для впливу на вибори.

13 травня Словаччина тимчасово закрила всі прикордонні переходи з Україною. Фінансове управління країни пояснило рішення міркуваннями безпеки, без уточнення інших деталей.

Обмеження запровадили після масштабної російської атаки на українські міста, зокрема Ужгород, розташований неподалік словацького кордону. Російські безпілотники атакували місто, а українська влада назвала удар наймасштабнішим по Закарпаттю від початку повномасштабної війни.