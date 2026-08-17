"Бандероль" РФ взорвалась в Молдове: полиция показала точку попадания (видео)

Полиция Республики Молдова подтвердила попадание средства поражения на территорию своей страны. На видео с места событий показано кукурузное поле, часть которого выгорела в результате взрыва. Ранее Воздушное командование ВСУ сообщило, что ракета "Бандероль" Российской Федерации полетела на территорию Молдовы.

Попадание ракеты РФ произошло в 3 км от села Талмаза, говорится в сообщении молдавской полиции на странице в Facebook. Полиция призвала местное население не приближаться к месту падения российской "Бандероли". На 40-секундном видео, опубликованном в сети, видны мелкие обломки устройства, взорвавшегося на территории Молдовы. Среди прочего, в кадр попали остатки носовой части, которые, вероятно, помогут установить модель средства поражения. Кроме того, видно чёрное выгоревшее пятно посреди кукурузного поля. Примерный размер выгоревшего участка поля — около 10–20 кв. м. Фокус собрал дополнительную информацию о взрыве российской ракеты "Бандероль" в Молдове.

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Правоохранители сообщили, что прибыли на место взрыва и выясняют все подробности происшествия. Кроме того, отмечается, что раненых и погибших нет.

"Ракетный бандероль" — полиция Молдовы о взрыве 17 августа Фото: Скриншот

Информацию о взрыве также опубликовало Министерство обороны Республики Молдовы. В посте в Facebook, появившемся в 18:35 17 августа, указано, что неизвестный "воздушный объект" пересек границу страны в 17:37 и начал двигаться в направлении Куцирган-Тирасполь. Силы обороны закрыли воздушное пространство в районе "Центр", и это закрытие продолжалось в течение 15 минут. Подтверждается, что объект исчез в 3 км от поселка Талмаза: был слышен взрыв, а на месте попадания заметили выгоревшие растения. Министерство обороны Молдовы не сообщало про использование системы ПВО для защиты от воздушной угрозы.

Ракета "Бандероль" — Министерство обороны Молдовы о взрыве 17 августа Фото: Скриншот

На карте проекта DeepState можно найти место падения, вероятно, российской "Бандероли" днём 17 августа. Поселок Талмаза расположен на расстоянии около 22 км от украинско-молдавской границы в районе села Днестровское, через которое, согласно данным соцсетей, залетела ракета ВС РФ. Если "Бандероль" летела по прямой, то она, по всей вероятности, должна была пересечь территорию так называемой незаконной "Приднестровской народной республики".

Ракета "Бандероль" — место взрыва в Молдове 17 августа Фото: DeepState

Ракета "Бандероль" — подробности атаки на Молдову 17 августа

Отметим, Фокус писал о появлении ракеты "Бандероль" в Молдове. Ряд мониторинговых каналов, а также Воздушные силы ВСУ сообщили, что российское средство поражения пересекло границу Украины и направилось в сторону молдавской территории. Среди прочего, поступала информация, что пересечение произошло в районе села Днестровского. За час до инцидента, произошедшего около 17:30, стало известно о пуске четырёх ракет "Бандероль", а также ударных дронов и ракеты Х-31П в сторону Одесской области.

Напоминаем, что 13 августа западные СМИ сообщили подробности о давлении РФ на Молдову, когда для оказания влияния на выборы готовили диверсантов и подкупали священников.