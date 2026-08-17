"Бандероль" РФ вибухнула у Молдові: поліція показала точку влучання (відео)

Поліція Республіки Молдова підтвердила проникнення засобу ураження на території своєї країни. На відео з місця подій показали кукурудзяне поле, частина якого вигоріла внаслідок вибуху. Перед цим Повітряне командування ЗСУ інформувало про те, що ракета "Бандероль" Російської Федерації полетіла на територію Молдови.

Влучання ракети РФ сталось за 3 км від села Талмаза, ідеться у повідомлення молдовської поліції на сторінці Facebook. Поліція закликала місцеве населення не наближатись до точки влучання російської "Бандеролі". На 40-секундному відео, яку опублікували у мережі, фігурували дрібні уламки пристрою, який вибухнув на території Молдови. Серед іншого, у кадр потрапили рештки носової частини, які, ймовірно, допоможуть встановити модель засобу ураження. Крім того, бачимо чорну вигорілу пляму посеред кукурудзяного поля. Орієнтовний розмір вигорілої частини поля — близько 10-20 кв. м. Фокус зібрав додаткову інформацію про вибух російської ракети "Бандероль" у Молдові.

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Правоохоронці повідомили, що прибули на місце вибуху та вивчають усі деталі інциденту. Крім того, наголошується, що поранених та загиблих немає.

Ракета Бандероль — поліція Молдови про вибух 17 серпня Фото: Скриншот

Інформацію про вибух також опублікувало Міністерство оборони Республіки Молдови. У дописі Facebook, який з'явився о 18:35 17 серпня, вказано, що невідомий "повітряний об'єкт" перетнув кордон країни о 17:37 та почав рухатись у напрямку Куцирган-Тірасполь. Сили оборони закрили повітряний простір у районі "Центр", і це закриття тривало протягом 15 хвилин. Підтверджується, що об'єкт зник за 3 км від селища Талмаза: почули вибух, а на місці влучання побачили вигорілі рослини. Міноборони Молдовий не інформувало, що використовували систему ППО для захисту від повітряної загрози.

Ракета Бандероль — Міноборони Молдови про вибух 17 серпня Фото: Скриншот

На карті проєкту DeepState можна відшукати точку удару, ймовірно, російської "Бандеролі" вдень 17 серпня. Селище Талмаза розташоване на відстані близько 22 км від українсько-молдовського кордону у районі села Дністровське, через яке, згідно з даними соцмереж, залетіла ракета ЗС РФ. Якщо "Бандероль" летіла по прямій, то вона мала, вірогідно, перетнути територію так званої незаконної "Придністровської народної республіки".

Ракета Бандероль — місце вибуху у Молдові 17 серпня Фото: DeepState

Ракета Бандероль — деталі атаки на Молдову 17 серпня

Зазначимо, Фокус писав про появу ракети "Бандероль" у Молдові. Низка моніторингових каналів і також Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російський засіб ураження перетнув кордон України та полетів у бік молдовської території. Серед іншого, була інформація, що перетин відбувся у районі села Дністровського. За годину до інциденту, який стався близько 17:30, стало відом про пуск чотирьох ракет "Бандероль" і також ударних дронів та ракети Х-31П, у бік Одеської області.

Нагадуємо, 13 серпня західні медіа розповіли деталі про тиск РФ на Молдову, коли для впливу на вибори вчили диверсантів та купували священників.