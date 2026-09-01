Не выдержал речи Путина: спикер Кремля попал в курьезную ситуацию на саммите ШОС (видео)

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков оказался в курьезной ситуации: на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке произошел интересный эпизод.

Прямо во время выступления российского диктатора Владимира Путина на заседании ШОС его пресс-секретарь Песков заснул. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "ЧТД".

Песков уснул во время выступления Путина

На видео Песков попал в кадр с закрытыми глазами. Похоже, пресс-секретарь Путина на некоторое время задремал прямо во время выступления лидера РФ.

В свою очередь Путин в своей речи высоко оценил путь, пройденный ШОС за 25 лет, и отметил, что организация превратилась в один из важных центров формирующегося сегодня многополярного мира.

Кроме того, российский диктатор подчеркнул, что на страны-участницы ШОС приходится почти половина населения планеты.

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И именно в этот момент на видео стало видно, как Песков дремает прямо за спиной российского президента.

Пользователи социальных сетей в своих комментариях высказали предположение, что Песков просто устал всё время слушать Путина.

"Трудно его за это осуждать. Столько лекций о печенегах он выслушал за всю свою карьеру"

"Даже он понимает, что Путлер, как всегда, несет чушь, поэтому и не слушает"

Как известно, Путин прибыл в Бишкек 31 августа для участия в саммите ШОС. В частности, Путин ответил премьер-министру Индии Нарендре Моди, который призвал остановить войну РФ в Украине и решать все проблемы мирным путем.

Кроме того, журналисты заметили на руках российского диктатора синяки, которые он тщетно пытался скрыть, выступая с обращением к школьникам и студентам по случаю начала учебного года.