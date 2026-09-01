Синці на долонях: Путін з'явився перед школярами зі слідами від уколів, — ЗМІ

Журналісти помітили на руках російського диктатора синці, які він марно намагався приховати, виступаючи із зверненням до школярів і студентів з нагоди початку навчального року.

На відео, опублікованому пресслужбою Кремля, чітко видно темну пляму на лівій долоні Путіна, яку він частково прикриває правою долонею, але, жестикулюючи, кілька разів показує в камеру, повідомляє The Moscow Times.

Путін, розповідаючи про косаток і білих ведмедів, показував синці на руках

Журналісти звернулися за коментарями до практикуючих лікарів, і ті зазначили, що синць Путіна схожий на слід від не зовсім вдалого "внутрішньовенного втручання".

Лікар швидкої допомоги назвав синця "триденною гематомою після уколу". Лікар-реаніматолог припустив, що пляма на долоні Путіна схожа на "неакуратний укол".

При цьому журналісти зазначили, що записи Путіна з плямами на долоні — це, найімовірніше, "консерви", тобто відео, зняті заздалегідь.

Відео дня

Так, окрім звернення до школярів, слід від ін’єкцій на руці Путіна помітний також на записі привітання шахтарям, опублікованому двома днями раніше. Але його немає на кадрах зустрічі з президентом Казахстану Касим-Жомарт Токаєвим 1 вересня, а також на відео з зустрічі з викладачами в Московському педагогічному державному університеті в суботу, 29 серпня. Там Путін розмірковував про косаток, які нападають на білих ведмедів, і порівнював "харчовий ланцюг" дикої природи з війною в Україні.

Долоня — не зовсім стандартний вибір місця пункції; зазвичай обирають ліктьову ямку, де вени розташовані близько одна до одної, малорухливі та мають порівняно великий діаметр, — розповів лікар-кардіолог зі стажем роботи понад 50 років.

Однак ін'єкції в кисті рук зазвичай роблять у тому випадку, коли вени в ліктьовій згині перенавантажені, наприклад, через тривалу внутрішньовенну терапію, або запалені після катетеризації.

Ще одна причина — це невідкладне введення ін’єкції, наприклад, коли людина одягнена, і зручніше та швидше використовувати вену кисті. Зараз спеціально виготовляють катетери для вен кисті, оскільки іноді це зручніше з точки зору лікувальної тактики.

Стан здоров’я 73-річного Путіна, який керує Росією понад чверть століття, не розголошується. Періодично з’являються чутки, що він тяжко хворий, але підтвердження (та спростування) цьому немає. Відомо, що його параноя посилилася після пандемії коронавірусу, коли кількість зустрічей скоротили до мінімуму, а тих, хто все-таки зустрічався з Путіним особисто, відправляли на карантин і змушували здавати ПЛР-тести.

Відомо, що броньований спецпоїзд, на якому Путін подорожує Росією, оснащений дефібрилятором і апаратом штучної вентиляції легенів, а також обладнанням для забезпечення анестезії під час хірургічних втручань.

Здоров’я Путіна та продовження його життя стали значною статтею державних витрат: масштабну програму вартістю 26 млрд доларів курують дочка президента Марія Воронцова та друг Путіна, голова Курчатовського інституту Михайло Ковальчук. У рамках проєкту вчені працюють над біодруком тканин, уповільненням клітинного старіння за допомогою генної терапії, а також намагаються виростити органи для пересадки людині всередині генетично модифікованих міні-свиней, як раніше повідомляли західні ЗМІ.

Нагадаємо, про можливість дожити до 150 років Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин і Володимир Путін говорили під час параду в Пекіні. Пізніше це відео, опубліковане Reuters, було видалено на вимогу китайського телеканалу.

Тим часом лікарі впевнені, що Путіну не вдасться прожити до 150 років з простої причини: не всі органи людини можна пересадити та замінити.