Чому Путін і Сі Цзіньпін не проживуть до 150 років: вчена пояснила, що це неможливо

Незважаючи на мрії Володимира Путіна та інших літніх політичних лідерів дожити до 100+ років, це неможливо, навіть якщо замінити всі ключові органи в організмі. Вчені нагадали, що існує також деградація всіх інших функцій організму.

Журналісти видання "Телеграф" поцікавилися в Олени Товажнянської, професора, завідувачки відділу нейрокогнітивних і судинних захворювань головного мозку ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України". Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", наскільки реальні мрії Путіна і Сі Цзіньпіня дожити до 150 років.

Сі Цзіньпін і Путін обговорювали, як дожити до 150 років на параді в Пекіні

Товажнянська зазначила, що з віком в організмі людини зазвичай відбуваються певні зміни, які називають фізіологічним процесом старіння. Однак розвиток певних віково-асоційованих захворювань, таких як хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера тощо, чинить значний негативний вплив на цей процес, порушуючи когнітивні, психологічні, рухові, поведінкові та інші функції.

"Це залежить, по-перше, від генетичного фону. Одна людина може мати, наприклад, дві копії алеля АроЕ4 — і це ризик когнітивних порушень, а саме хвороби Альцгеймера. Інша — інший набір генів, пов'язаних із тією чи іншою патологією, зокрема, таких генів, що зумовлюють виникнення психічних розладів. А є "захисні" гени, які навпаки знижують ризик таких порушень. Тобто людина може дожити, умовно, до 90 років, мати певні ознаки старіння, але при цьому бути врівноваженою ментально тощо", — каже Олена Товажнянська.

Також, зазначила професорка, на тривалість і якість життя людини впливають екологічні умови, харчування, наявність шкідливих звичок, середовище, у якому людина зростала, який рівень освіти мала, і навіть які події переживала у своєму житті.

"Важливо, які в людини є коморбідні стани (коморбідність — наявність у людини двох і більше хронічних захворювань). Наприклад, є артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, атеросклероз, порушення серцевого ритму, захворювання печінки, нирок, щитоподібної залози. Усі ці хвороби так чи інакше впливатимуть на загальний стан і ментальне здоров'я", — розповіла професорка, зазначивши, що, наприклад, артеріальна гіпертензія вражає дрібні судини, а атеросклероз, навпаки, — переважно великі судини, але загалом обидва захворювання погіршують кровопостачання мозку та пошкоджують клітини мозку.

А цукровий діабет сприяє розвитку захворювань судин і прискорює процеси нейродегенерації, що також є незалежним фактором ризику розвитку когнітивних порушень, зокрема до рівня деменції.

Звісно, важливу роль відіграють терапія, регулярні обстеження та контроль процесу старіння. Усе це допомагає сповільнити певні процеси.

"Але вікові зміни вони все одно є в кожної людини... Так, є спроби заблокувати ті чи інші гени, також у світі тривають потужні дослідження зі створення новітніх ліків. Але, на жаль, є захворювання, які ми не можемо контролювати на сто відсотків. Наприклад, не можна повністю запобігти, щоб розвинулася хвороба Альцгеймера, якщо людина має таку генетичну ситуацію і має фактори ризику", — розповіла Олена Товажнянська.

Щодо гучних заяв політиків про "шанс дожити і до 150 років", то співрозмовниця зазначає, що це малоймовірно і пересадкою органів старінню не запобігти.

"У розмові Путіна і Сі Цзіньпін йшлося про пересадку органів і новітні біотехнології. Однак є органи, пересадка яких ще майже неможлива. Це аорта, мозок тощо. Однак просто пересадити літній людині органи від молодої ще далеко не все. В організмі людини з віком ідуть певні процеси, які важко зупинити і тим більше повернути назад. З віком організм втрачає здатність відновлюватися, клітини не можуть ділитися вічно... Сьогодні реалістична можливість продовжити життя людини до 100-120 років. Але за "здорового" способу життя, ефективної профілактики захворювань і якісної медичної допомоги", — уточнила професорка.

До того ж, просто прожити до 150 років — мало. Треба ще, щоб людина була активною, когнітивно і психічно здатною. Але такого прориву в геріатрії та геронтології поки що не сталося.

"Якщо повернутися до висловлювань Путіна, то тут можна робити багато припущень, що малося на увазі, але малоймовірно, що йшлося про сучасну медицину, справжню науку і дослідження сучасності", — висловила припущення Олена Товажнянська.

Що кажуть учені у світі про можливість прожити до 150 років

Учені зазначають, що бар'єр тривалості життя людини зазвичай коливається від 110 до 115 років, а рекорд належить француженці Жанні Луїзі Кальман — 122 роки.

"Хоча незрозуміло, чи існує наразі біологічна межа, правда в тому, що її ніким не перевершено, і за нинішнього рівня розвитку науки вийти за її межі неможливо", — каже Хосе Вінья, професор фізіології в Університеті Валенсії.

За його словами, навіть якби вдалося створити органи, генетично ідентичні органам реципієнта, які не спричиняють відторгнення, — що сьогодні неможливо — це не стало б рецептом безсмертя. М'язи, кістки і, насамперед, мозок зношуються, і їх заміна неможлива.

У людей досі не існує препаратів проти старіння. І єдине, що може подовжити життя, — це збалансована дієта (науковці зазвичай рекомендують середземноморську, з великою кількістю фруктів, овочів, риби та оливкової олії), здоровий спосіб життя, фізичні вправи та хороший контроль факторів ризику.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, про можливість дожити до 150 років Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин і Володимир Путін говорили під час параду в Пекіні. Пізніше це відео, опубліковане Reuters, було видалено на вимогу китайського телеканалу.

Пізніше Путін підтвердив, що обговорював із керівником Китаю Сі Цзіньпіном тему продовження людського життя. За його словами, сучасні біотехнології дають змогу прогнозувати збільшення тривалості життя в майбутньому.